5 looks de Cynthia Rodríguez perfectos para el calor y la primavera | FOTOS

La conductora Cynthia Rodríguez es una de las mujeres más queridas por el público mexicano, pues con su carisma y energía en el programa "Venga la Alegría" se ha ganado el cariño de personas de todas las edades; mientras que en redes sociales sus fans la han hecho toda una influencer que comparte su día a día y fotos de looks con los que siempre luce preciosa.

Y gracias a esos looks que comparte en redes sociales como Instagram, es posible tomar inspiración para recrear sus mejores outfits para esta primavera y sobrevivir al calor sin perder el estilo ni mucho menos dejar de lucir al último grito de la moda y con las mejores tendencias del momento.

Además, con estas tendencias Cynthia Rodríguez ha logrado crear su propio estilo en el que destaca la sensualidad y lo casual sin que por ello deje de lucir elegante. Por supuesto, en sus looks siempre varía prendas como vestidos, mini faldas y shorts, con sacos además de tops y jeans, y cada una de estas piezas le permite presumir un cuerpo perfecto.

Cynthia Rodríguez demuestra que el color de moda es el verde. (Foto: Instagram @cynoficial)

Pues quienes siguen de cerca a la novia de Carlos Rivera sabrán que sigue una alimentación sana que combina con el ejercicio, por lo que no resulta sorpresa ver que en sus looks se escapen unos abdominales marcados o piernas torneadas. Basta con voltear a ver su última publicación en Instagram, donde lució un short rojo y un top con estampados tropicales a los que agregó una camisa verde desabotonada, con la que se sumó a la lista de famosas que tienen fiebre con este color.

Claro que no es la primera vez que Cynthia Rodríguez presume unas piernas kilométricas, pues también ha lucido un short de mezclilla con un top blanco, un look que no sólo resulta para soportar el calor de la temporada, sino que es perfecto para toda la primavera y el verano para visitar la playa o algún otro destino vacacional.

La conductora termina de lucir perfecta agregando a sus looks accesorios como lentes, bolsos y joyería. (Foto: Instagram @cynoficial)

Cynthia Rodríguez rompe censura en VLA; da detalles sobre su encuentro íntimo en la playa con Carlos Rivera

Por otro lado, no hay nadie que lleve los tops como Cynthia Rodríguez, pues luce preciosa y siempre sabe cómo agregarlos a sus looks sin importar el estilo.

De acuerdo con la conductora, la mejor forma de usarlos y dejar el abdomen a la vista es con pantalones de tiro alto y con estampados, que además es otra de las grandes tendencias de moda de la primavera.

El consejo de Cynthia Rodríguez es usar el top con uno de los colores presentes en el pantalón estampado. (Foto: Instagram @cynoficial)

Los estampados nunca pueden faltar en primavera y Cynthia Rodríguez los ha hecho suyos en gran parte de sus prendas, pero ha demostrado que para lucirlos con orgullo debe ser con mini vestidos, sobre todo si se usan en colores claros como el azul, amarillo o blanco.

Además, la famosa dio una gran cátedra de moda para las mujeres de figura petite, ya que para alargar la figura basta con usar zapatos o sandalias nude que ayuden a crear un efecto de piernas largas. Asimismo, una falda con corte 'A' es ideal para hacer notar las caderas.

Este look es ideal para las mujeres de silueta pequeña. (Foto: Instagram @cynoficial)

5 vestidos cortos con los que Cynthia Rodríguez presume sus torneadas piernas ¡Para el calor!

Con el último look se demuestra que el calor no es impedimento para lucir las últimas tendencias de moda que para esta primavera son los pantalones y shorts de cuero, una fiebre que ya domina las redes sociales y que Cynthia Rodríguez ya ha usado en sus outfits.

Para ello basta con usar unos mini shorts de cuero con alguna blusa estampada y con transparencias, pues esta combinación no sólo resulta perfecta para la primavera, sino que también ayuda a mantener el cuerpo fresco.

Cynthia Rodríguez tiene el look perfecto para usar cuero esta primavera. (Foto: Instagram @cynoficial)

SIGUE LEYENDO

Pepe Aguilar mandó un mensaje al lado de sus hijas Ángela y Aneliz desde París; "pasarnos todo por el arco del triunfo"

Nailea Norvind: de actriz de telenovelas a vendedora de tianguis; esta es su historia

Desde la playa, Tabata Jalil impacta con atrevido bikini estampado | FOTO