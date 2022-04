"Me sacaron líquido de la médula": Sabine Moussier revela cómo Thalía la salvó de morir por un mal diagnóstico

Impactante revelación realizó la actriz Sabine Moussier quien confesó estar muy agradecida con Thalía y su madre, doña Yolanda Miranda Mange, por haberle salvado la vida al ayudarla a combatir una enfermedad tras ser mal diagnosticada.

En entrevista para el programa Hoy, la artista relató que hace algunos años la estaba pasando muy mal al tener severos dolores en el cuerpo.

“Me sacan líquido de la médula y me dicen que tengo Guillain-Barré sensitivo, todo me dolía, era horrible, entonces me meten, me ponen cortisona, Guillain-Barré te va paralizando de abajo hacia arriba”, contó Sabine.