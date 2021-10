Tras perder exclusividad en Televisa y casi quedar en silla de ruedas; villana de telenovelas pide trabajo en TV Azteca

Una de las villanas más queridas de la televisión podría regresar muy pronto a las pantallas, pero ya no de la mano de Televisa, la empresa que la viera crecer y en la que gozaba de exclusividad, sino al lado de la más grande competidora de la empresa de San Ángel, es decir, con Tv Azteca.

Y es que Sabine Moussier quien tuvo graves problemas de salud a causa del síndrome de Guillain-Barré, por el cual estivo a punto de perder la movilidad en las piernas, ahora se ha encargado de dar algunas visitas a la empresa del Ajusto, donde se dice ya tendría algunos acercamientos.

La villana en exitosas telenovelas como "El Privilegio de Amar", "La Madrastra", "Mi Pecado" y "Abismo de pasión", fue abordada por los reporteros que le cuestionaron sobre la "libertad" de ciertos artistas para elegir el proyecto que mejor les convenga, viviendo de cualquier empresa, situación que no es en nada parecida a como se realizaba antaño, donde los actores que estaban en las filas de Televisa o de su competencia, tenían estrictamente prohibido cualquier acercamiento con otros realizadores y productores.

Libertad de los actores

La actriz confirmó que tiene muchos proyectos, aunque no confirmó si estos eran en el teatro o en la pantalla chica, y desmintió rumores sobre el supuesto fracaso de la puesta en escena "Dos más dos" de la que forma parte del elenco, al lado de Adal Ramones y Mauricio Islas. A la pregunta expresa de su colaboración en Azteca, Sabine dijo que no hay nada en concreto, pero sí que fue a platicar con "alguien", y sentenció "todo muy bien por allá también" con lo que se puede leer que se planea su retorno, pues desde 2020, año en que hizo La Mexicana y el Güero no se ve su rostro en la TV.

Además, una visita a Pati Chapoy, con foto incluida, es uno de los hechos que más levantan las sospechas sobre un proyecto de la mano de alguna producción en dicha televisora, que puede no ser una telenovela, sino hasta un reality show.

Cómo va con su salud

Una reportera la cuestionó sobre su salud y los dolores que sufría por el padecimiento del síndrome, a lo que la actriz confirmó que su tratamiento médico ha funcionado y que desde hace aproximadamente un año no sufre ningún dolor y se halla en buena forma.