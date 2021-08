Sabine Moussier dejó a un lado sus diferencias con Paty Navidad; le manda su apoyo

La actriz Sabine Moussier dejo a un lado sus diferencias con Paty Navidad, quien fue ingresada al hospital por complicaciones de Covid-19, y le mandó un mensaje de apoyo.

“La noticia fue muy fuerte para mí, fue definitivamente muy, muy fuerte, yo creo que nadie merece estar en esa situación, absolutamente nadie, yo lo único que puedo hacer es pedirle a Dios por ella, pedirle que esté bien, pedir por su sanación, la de ella y la de toda la gente que se encuentra en una situación tan difícil como la de todos los que están enfermos y están contagiados y están de gravedad, y si yo puedo ayudar en algo, pues obviamente aquí estoy para quien me necesite”, manifestó Moussier.

Pese a que hace un par de meses, las famosas actrices se vieron envueltas en un escándalo al revivirse la controversia de haber compartido al mismo galán, al cual conocieron en redes sociales, Sabine manifestó sentirse preocupada por el estado de salud de su colega.

En un encuentro con los medios de comunicación a las afueras de Televisa San Ángel, la actriz optó por no opinar nada sobre las declaraciones de Navidad en contra de las vacunas y las medidas para combatir el coronavirus.

“Yo no puedo decir absolutamente nada, yo no vivo al lado de nadie, mas que de mis hijos y de mi familia, de la demás gente yo no puedo opinar, lo único que puedo decir de verdad, y de corazón, y les pido que sí se respete lo que estoy diciendo, nadie, absolutamente nadie, merece pasar por una situación así”, finalizó.