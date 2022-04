Eduin Caz y su familia huyen de hotel en Zihuatanejo por culpa del acoso de los fans | VIDEO

El líder de Grupo Firme, Eduin Caz, se dio tiempo de irse a la playa para despejarse un poco a su ajetreada agenda laboral y para disfrutar a su familia, por lo que decidió viajar a las playas de Ixtapa-Zihuatanejo en Guerrero.

La visita resultó muy agradable para su familia, sin embargo, lamentablemente el viaje comenzó a ser tedioso luego de que varios seguidores los reconocieron y no los dejaron ni a solo ni sombra, lo que desde luego no fue agradable para Eduin y compañía, pero también es destacable que el músico no se portó mal con sus seguidores, al contrario, se puso a cantar junto con ellos.

El viaje de Caz junto con sus acompañantes, se llevó a cabo luego de que Grupo Firme mantuvo una jornada épica el pasado fin de semana en la ciudad de México, lugar en el que la agrupación de música regional mexicana tuvo llenos totales en sus cuatro presentaciones, algo inédito en ese recinto de la capital mexicana.

Les canta al oído

Sin embargo, el momento de esparcimiento para la familia se convirtió en una jornada más de trabajo en las paradisiacas playas de Zihuatanejo, lo que generó un poco de molestia entre sus familiares, por lo que tuvieron que salir del hotel en el que se encontraban para trasladarse a otro lugar un poco más discreto.

Lo cierto es que Eduin se mostró muy agradecido con sus fans, y es que él mismo se dio a la tarea de convivir con ellos, cerca de 100 personas que lo seguían a todos lados y con quienes convivió alegremente cantando sus temas, e incluso en un video de Twitter se ve a Eduin cantando su gran éxito “Ya supérame”.

Entre el público que acudió a visitar a Eduin destacaron varias señoras, abuelitas, niños, jóvenes y desde luego su mayor público, hombres y mujeres jóvenes que han hecho de Firme una de las agrupaciones más exitosas del momento.

