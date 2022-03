Santa Fe Klan, con el corazón roto, revela la triste razón por la que no le gusta estar solo: "Se siente bien gacho"

Ángel Jair Quezada, mejor conocido como el rapero “Santa Fe Klan”, siempre da de qué hablar, pues es una figura muy polémica, ya sea por su estilo, su novia o sus canciones. En esta ocasión abrió su corazón y confesó que no puede tolerar estar solo y explicó las razones de esto.

El intérprete de 22 años, quien ha logrado hacerse de un nombre en la industria musical, expresó en el podcast "Creativo" de Roberto Martínez que entre sus metas está convertirse en empresario, pero que aún no se siente con la madurez suficiente como para lograrlo.

¿Cuál es la conmovedora razón por la cual no puede estar solo?

El intérprete refirió que no ha buscado sacar provecho a algo, sino que la vida lo ha llevado por buenos caminos. Parte de su fama se debe a que es muy humilde, de este tema también habló y comentó que no le gusta presumir sus pertenencias o experiencias en redes sociales.

"No me gusta tanto andar en las redes. Ni publicar en dónde ando ni con quién. Prefiero tomar una foto que se guarde en mi celular y no en el internet", indicó. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues tiene un problema con estar sólo.

"Sí está chido porque me he puesto a escribir muchas canciones, pero no me late estar solo. Está chido la inspiración, pero no, se siente bien gacho de verdad estar solo. En Guadalajara estuve sólo, no me gustaba ni escribir porque no me sentía a gusto. Me gusta más estar con mi raza, así es como me inspiro más. No me late estar solo", mencionó.

