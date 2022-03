Niurka revive sus años como “Aventurera” con atrevido look vedette | FOTOS

Niurka Marcos sorprendió en redes al publicar un par de historias en su perfil de Instagram en las que apareció caracterizada como “Elena Tejero” la protagonista de la icónica obra de teatro “Aventurera” por lo que las imágenes publicadas por la cubana abrieron nuevamente el debate sobre quién ha sido la mejor “aventurera” y como era de esperarse también le valieron cientos de halagos por parte de sus casi dos millones de seguidores.

De acuerdo con lo publicado por la actriz cubana, todo parece indicar que será una de las artistas invitadas al programa “Iconic Drag Fashion Week” y debido a ello es que volvió a lucir su emblemático atuendo de “Aventurera” y aunque solo se filtraron un par de fotografías, se cree que pudo haber vuelto a darle vida al personaje de “Elena Tejero” como una pequeña exhibición para el programa donde diversos diseñadores compiten para ver quién es el mejor vistiendo a Drag Queens.

La cubana deslumbró con su espectacular figura. Foto: IG: ivanzufotografo

Las fotografías de Niurka Marcos no tardaron en llegar a diversas páginas de seguidores de la vedette cubana y además de llenarla de halagos, algunos de sus admiradores más fieles y entusiastas no dudaron en proclamarla como “la mejor Aventurera de la historia”, sin embargo, dicha aseveración no fue del agrado de todos y revivieron las declaraciones de la fallecida Carmen Salinas, quien hace algunos años señaló que como productora de la puesta en escena consideraba que la mejor había sido Edith González, por lo se dio pie a un nuevo episodio de esta interminable discusión.

Niurka derrochó sensualidad con su atuendo de "Aventurera". Foto: IG: ivanzufotografo

Cabe mencionar que hace apenas unos días, la famosa vedette cubana publicó un video en sus redes sociales donde adelantó que próximamente estará publicando algunas fotografías inéditas de su etapa como “Aventurera” y aunque solo dio una pequeña probadita de lo que publicará sus fans se mostraron sumamente entusiasmados por las imágenes que publicará pues muchos consideran que esta etapa fue la mejor de su carrera ya que además de estar en el teatro, en ese tiempo también brilló en diferentes telenovelas.

En más de una ocasión, los seguidores de Niurka le han pedido que vuelva a darle vida al personaje de “Elena Tejero” por su propia cuenta, sin embargo, la cubana no ha revelado si entre sus planes a futuro tiene contemplado revivir “Aventurera”. Actualmente, Niurka tiene 54 años y sigue trabajando en el teatro con la puesta en escena llamada “Semesienta”, la cual, es una obra cómica donde tiene el papel principal.

SIGUE LEYENDO:

Niurka: 5 FOTOS que confirman que sigue siendo la cubana más bella del espectáculo

Niurka reacciona al divorcio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez: “Le ha aguantado tanto cuernote”