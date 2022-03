Niurka reacciona al divorcio de William Levy y Elizabeth Gutiérrez: “Le ha aguantado tanto cuernote”

William Levy y Elizabeth Gutiérrez se mantienen como blanco de la polémica tras anunciar su separación, algo sobre lo que Niurka Marcos no dudó en reaccionar y, fiel a su estilo, aseguró que la conductora toleró durante sus matrimonio las infidelidades del actor cubano.

Aunque los rumores sobre infidelidad no faltaron en la relación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez durante el tiempo que permanecieron juntos, era algo que ambos negaron en más de una ocasión pese a las explosivas declaraciones de la también actriz donde, incluso, señalaba a las actrices con quienes la había traicionado.

Te puede interesar: Niurka revela atrevidas FOTOS INÉDITAS de su juventud como "Aventurera"

“Le ha aguantado tanto cuernote”, dijo Niurka Marcos sobre Elizabeth Gutiérrez y su relación con el actor cubano que esta vez habría terminado de la mejor manera debido a los mensajes en los que ambos salen en su defensa pese a lo que se ha señalado sobre ambos y las veces que han dado por terminado su matrimonio.

“Para William eso no es difícil nada”, añadió la llamada “mujer escándalo”, quien detalló que la infidelidad del actor no era un secreto en la farándula pues salieron a la luz en el pasado los nombres de las actrices con quienes habría tenido un romance.

Escandalosa superación

La controversia por la separación incrementó cuando se recordaron las palabras de Jacqueline Bracamontes en su libro "La pasarela de mi vida: ¡Para atrás, ni para tomar vuelo!”, donde señala que Gutiérrez tuvo a su segundo hijo para retener a William Levy.

En un encuentro con los medios retomado por Ventaneando, la exconductora de “Netas Divinas” se negó a hablar sobre el tema y deseó felicidad a todos; sin embargo, no sucedió lo mismo con Elizabeth Gutiérrez pues ella no dudó en responder.

Te puede interesar: Niurka le aconseja a Belinda ser 'la máster de las interesadas' y no regresar el anillo | VIDEO

Yo admiraba a esa persona; yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima, cuando no lo es”, añadió.

Jacqueline Bracamontes revela en su libro que ella y William Levy sostuvieron un romance mientras ambos participaban en la telenovela “Sortilegio”, aunque no dudó en aclarar que pensaba que en ese momento el actor se encontraba separado.

SIGUE LEYENDO:

¡Confirmado! Elizabeth Gutiérrez y William Levy están separados

William Levy defiende a su familia en redes; ¡En esta vida todo se paga!

Jacky Bracamontes y William Levy: Así fue la historia de AMOR PROHIBIDO entre los actores