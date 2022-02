¡Confirmado! Elizabeth Gutiérrez y William Levy están separados

La actriz Elizabeth Gutiérrez confirmó la tarde de este sábado lo que su ahora expareja William Levy había dado a conocer horas antes, que habían tomado la decisión de separarse tras 19 años juntos y después de haber procreado a dos hijos.

Con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram la actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana agradeció a su ahora expareja todo el apoyo que le brindó durante ese tiempo que vivieron juntos y destacó que no hay culpables en esta situación.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones. Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres.. Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos.. no hay culpable en esta situación!!!", escribió en el post.

Elizabeth Gutiérrez pide cesen los ataques en contra de William Levy

Elizabeth Gutiérrez también aprovechó para pedir a las personas que tras la gran polémica que se ha generado luego de darse a conocer esta noticia, cesen los ataques que muchas personas han dirigido contra el actor cubano William Levy:

"No me alegro de ataques a su persona.. no lo agradezco!!.. el es el padre de mis hijos el hombre más importante!! el que ve por nuestro bienestar..todos los días... deseo siempre lo mejor para el.. amor.. mucha salud, felicidad.. con o sin mi.. no es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque", publicó.

Además, pidió respeto para su familia, ya que solo ella y el actor conocen lo que realmente ocurrió y que los condujo a tomar esta determinante decisión: "Solo el y yo sabemos todo lo que hemos pasado.. nuestra verdad cómo pareja..y ahí se va quedar.. con nosotros!! Gracias como siempre por todo el cariño y respeto a nuestra familia!!", concluyó en su mensaje.

Por su parte, William Levy, famoso actor de telenovelas dejó sin palabras a sus seguidores luego de confirmar recientemente mediante sus redes sociales que la relación sentimental que mantenía con su expareja Elizabeth Gutiérrez había llegado a su fin tras 19 años juntos.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió el actor en su cuenta de Instagram, sin embargo, la polémica se incrementó luego que borrara el post tan solo 15 minutos después de haberlo publicado.

