Jacky Bracamontes y William Levy: Así fue la historia de AMOR PROHIBIDO entre los actores

Jacky Bracamontes y William Levy protagonizaron la telenovela de Televisa ´Sortilegio' en el 2009. La pareja traspasó el amor de ficción y tuvieron un breve romance mientras William estaba casado con la también actriz Elizabeth Gutiérrez. La ex reina de belleza originaria de Guadalajara, Jalisco, confesó haber tenido el amorío con su compañero de trabajo en su libro autobiográfico 'La pasarela de mi vida'.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy formaron uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo hasta enero de 2022, cuando anunciaron su divorcio. Su relación duró veinte años y estuvo marcada por rumores de infidelidad del actor y modelo cubano, además de que tuvieron varios altibajos en los que rompían y regresaban. Aún así, se mantuvieron unidos por sus hijos.

En 2009, Jacky Bracamontes y William Levy eran los protagonistas del momento gracias a 'Sortilegio', una de las telenovelas más exitosas de Televisa. En su momento, negaron el romance prohibido, pero años después, Jacky lo confirmó en su libro autobiográfico, y aunque se pensaba que 'La pasarela de mi vida' sería uno de los mayores escándalos del espectáculo, lo cierto es que ni William Levy ni Elizabeth Gutiérrez hicieron declaraciones al respecto.

En entrevista con el 'Gordo' de Molina, Jacky narró cómo surgió el romance con William Levy, y expresa su affair como:

'Había mucha química entre los dos, trabajamos muy bien juntos, en un momento salimos pero nada. Bye. No pasó nada. Me di cuenta de que no era para mí, y ahora estoy muy feliz de verlo realizado con su familia'

En otras entrevistas, Jacky Bracamontes relató que William Levy le había dicho que estaba separado de su esposa, y que por eso se animó a salir con él. Aunque sabía que ya tenía un hijo con Elizabeth Gutiérrez, situación que incomodaba a la conductora, pues no quería formar una familia con un hombre que ya era papá. Sin embargo, mantuvo la esperanza de tener una relación formal con él:

'Un día me habla y me dice: Tengo algo muy importante que decirte. Yo pensé que me iba a pedir que fuera su novia, porque él me dijo que no estaba con su mujer, que estaban separados y por eso estábamos saliendo a ver qué pasa. Lo que me contó ese día me salvó la vida, me dijo que estaba esperando a su segundo hijo con Elizabeth Gutiérrez. Fue un shock.