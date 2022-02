Niurka le aconseja a Belinda ser 'la máster de las interesadas' y no regresar el anillo | VIDEO

A raíz de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal, muchos famosos han manifestado su opinión en torno al rompimiento y así como hubo quienes les desearon lo mejor, también hubo algunos que tomaron bandos, quedando dividido el mundo del espectáculo entre los que apoyan a Beli y los que están de lado de Nodal.

En este sentido, el tema que más ha causado polémica en esta ruptura es el destino que tendrá el anillo de compromiso que Nodal le obsequió a Belinda, pues, aunque se desconoce si este sigue en el poder de la intérprete de 'Sapito', muchos aseguran que 'lo que se da, ya no se devuelve'.

Entre ellos, la 'Mujer Escándalo', quien sin miedo a expresar su opinión consideró que Belinda debía quedarse el anillo que Nodal le regaló, pues el tiempo que compartieron juntos tampoco se puede regresar.

"Que no se lo devuelva, mira no le devuelvas nada porque él no te puede devolver las gozadas, y las presumidas y las manoseadas", expresó Niurka ante las cámaras de 'Ventaneando'.