“Estoy cansado”: Lorenzo Méndez envía contundente mensaje, ¿a Chiquis Rivera?

La separación de Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez sigue dando de qué hablar, esto debido a las declaraciones de la cantante en su libro "Invencible" donde revela que las adicciones y la violencia que sufrió en su matrimonio habría sido lo que la llevó a poner fin a su relación.

La hija de la "Diva de la Banda" lanzó su libro el pasado 8 de febrero, aunque desde antes había dado un adelanto de lo que sus fans podrían encontrar en él. Además del tema de su polémica familia, la cantante señaló episodios de violencia con su ahora expareja de los que fue testigo su hermano menor, Jhonny.

Lorenzo Méndez se había mantenido alejado de la controversia y las críticas, sin embargo, decidió enviar un contundente mensaje que estaría dirigido a Chiquis como respuesta a uno de sus últimos tuits: "Es una locura hasta donde llegan algunas personas para causar controversia intencionalmente y obtener algún tipo de atención".

"Estoy cansado de que una gente quiera usar mi vida como una pinche telenovela y hacer dinero", escribió el exintegrante de "La Arrolladora Banda el Limón" en su cuenta de Twitter tras lo compartido por Chiquis Rivera.

Chiquis señala violencia en su matrimonio

La hija de Jenni Rivera mencionó en entrevista para “Ventaneando” que en el libro habla de la violencia que sufrió en su matrimonio, así como la adicción al alcohol y las drogas de Lorenzo Méndez que los habría llevado a tener problemas en su relación.

“Eso causan mentiras y yo con las mentiras no puedo. Ya cuando alguien te miente no hay esa misma confianza, ya las cosas no son iguales (...) Si él hubiera seguido con el proceso del Alcohólicos Anónimos, las cosas fueran muy diferentes”, dijo Chiquis Rivera.

Además, aseguró que el propósito del libro es “mostrarles que a pesar de todo lo vivido, sigo aquí con la frente en alto trabajando, luchando por lo mío y aprendiendo de mis errores y de las lecciones de vida. Si yo puedo hacerlo yo sé que ustedes también pueden. ¡Querer es poder!”.

Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez aún se encuentran en proceso de divorcio y su cita en la corte está programada para abril próximo. La pareja llegó al altar en junio del 2019 y tan sólo un año después, en septiembre del 2020, anunciaron su separación.

