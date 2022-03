Café Tacvba: Así cambió la letra "La Ingrata" tras ser cancelada por machista

Durante el 2016, la banda mexicana Café Tacvba, informó que renunciaba a una de sus más importantes canciones, pues aseguraban que podría interpretar con una referencia a un feminicidio,

De acuerdo con los tacubos, en la época en la que compusieron”La Ingrata”, no estaban sensibilizados con esa problemática como ahora se vive. El tema fue compuesto en 1993 y fue incluida en el álbum Re.

"Ingrata, no te olvides que si quiero, pues sí puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte", se puede leer en la letra de la canción.

"Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos, pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral", se puede escuchar en el popular tema mexicano.

Andrea Echeverri cambió la letra

El 8 de diciembre del 2019, durante en el concierto por 30 aniversario de Café Tacvba sorprendió con una nueva versión interpretada junto a Andrea Echeverri, vocalista de la banda colombiana Aterciopelados, quien ha escrito la nueva letra.

Ahora en el tema se puede escuchar "Ingrato" y la cantante interpretó las nuevas estrofas que son: "No me importa si me quieres, vale madres si me dejas, vengo a romper tu espada a mandarte a la chingada, ingrato".

La nueva versión también se escucha: "Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo, ingrato. Como madre yo reclamo: ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava".

