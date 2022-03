Adamari López deslumbra con coqueto look de minifalda junto a Toni Costa | FOTO

La conductora Adamari López está de manteles largos, pues este fin de semana se encuentra celebrando el cumpleaños de su hija Alaïa, razón por la que viajó a playas de México junto a otros miembros de su familia y el padre de su pequeña, el bailarín Toni Costa, con quien se dejó ver en una foto en la que también deslumbró con un coqueto look de minifalda.

La guapa puertorriqueña vive en Miami desde hace varios años, y es conductora del matutino de Telemundo "Hoy Día". En México se dio a conocer con su actuación en telenovelas como "Amigas y Rivales", "Locura de amor" y "Mujer de madera", y también por su polémico matrimonio con el cantante Luis Fonsi.

Luego de vencer el cáncer de mama, y un doloroso divorcio la presentadora volvió a encontrarse con el amor y se casó con Costa, de quien se separó en 2021. Actualmente, el ex esposo de López mantiene una relación con la estrella de TikTok, Evelyn Beltrán, de 27 años.

La pareja ha sido clara en que su separación no debe afectar a su hija, razón por la que en este cumpleaños han decidido viajar en familia y dejarse ver unidos por el bienestar de Alaïa, quien cumplió 7 años.

"Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres", escribió López en una emotiva publicación dedicada a su primogénita.

Adamari López se luce en look de minifalda junto a Toni Costa y su hija

Para celebrar a la más pequeña de la familia viajaron al playas de México, pues de acuerdo a las publicaciones de Toni y Adamari se encuentran en el popular Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, localizado en Cancún, Quintana Roo, un lugar dedicado para los niños.

En su cuenta de Instagram, donde la siguen 7.2 millones de fans, Adamari compartió una fotografía en la que aparece junto a su ex esposo, Toni Costa y su hija, los tres luciendo coquetos looks de playa, pero sin duda fue la puertorriqueña quien deslumbró al lucirse con una coqueta minifalda rosa que combinó con una blusa de encaje en tono blanco y tenis del mismo color.

La familia se reunió para celebrar el cumpleaños de la pequeña Alaïa. Foto: IG @adamarilopez

