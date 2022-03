Stephanie Salas prepara bioserie; esto es TODO lo que contaría sobre Luis Miguel

Luego que Luis Miguel lanzó a través de Netflix su bioserie en donde habló de su etapa como padre y su supuesta relación fugaz que tuvo con Stephanie Salas, ahora es la hija de Sylvia Pasquel quien esta decidida a contar su parte de la historia.

Si bien, a lo largo de los años, el tema de Luis Miguel y su relación de la cual nació su hija mayor Michelle Salas, ha sido tabú ahora estamos más cerca que nunca de conocer ambas versiones.

En entrevista Stephanie Salas aseguró que tiene muchas ganas de abrir una ventana que la conecte directamente con sus seguidores y al cuestionarla sobre de qué va a hablar en dicho proyecto, haciendo hincapié sobre su relación con Luis Miguel, la nieta de Silvia Pinal aseguró que contará todo lo que representa algo fuerte en su vida, pues no va a seleccionar que sí y que no puede hablar.

Además la hija de Sylvia Pasquel compartió uno de los momentos más importantes que vivió a lado de Luis Miguel, pues fue el momento exacto en el que le dio la noticia de su embarazo, y además contó que tuvo miedo de hacer enojar a “El Sol de México” pues así como es de encantado, tiene un carácter muy fuerte

"Él no sospechaba nada. Y echando mano de las fuerzas y el valor que pude con tan corta edad, le dije que estaba embarazada. Fue difícil. No lo quieres ver a él enojado. Así como es de encantador también tiene un lado de mucho carácter. Obviamente yo estaba con muchos nervios, mucha angustia, pero también me sentí muy bien de decírselo; me sentí liberada. 'Ahora ya lo sabes', le dije. Para él fue un cubetazo de agua fría. '¡Cómo es posible!', fue lo primero que dijo, y después hubo un silencio como de 5 o 10 minutos", dijo Salas para Hola!.