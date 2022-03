Rebecca Jones asegura que fue "desagradable" ver a Sasha Sokol con Luis de Llano: “Él era un señor y tú una niña”

Después de que Sasha Sokol denunciara que Luis de Llano abusó de ella al mantener una relación cuando tenía 14 años y él 39, la actriz Rebecca Jones habló por primera vez sobre esta situación y reveló que le pareció "desagradable" la pareja que protagonizó la cantante de Timbiriche y el productor de televisión.

La protagonista de 'Cuna de lobos' tomó su cuenta de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Sasha, quien el pasado 8 de marzo, por fin decidió romper el silencio y habló sobre su relación con Luis de Llano. La actriz de telenovelas indicó que conoció a la intérprete de 'Rueda mi mente' en una fiesta de adultos, cuando era una adolescente de 13 años.

“Yo tenía 26 años así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis De Llano, a quien conocía pues trabajé muy al principio de mi carrera con él. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que él era un señor y tú una niña”, indicó.

Sasha Sokol tiene el respaldo de Rebecca Jones

La también productora, de 64 años, indicó que si volviera a ver esa escena lo denunciaría, pues aclaró que en ese tiempo los actores y actrices se encontraban en silencio, a pesar de que había abusos y violencia sexual.

"Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría. Sin embargo, las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencios y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada", indicó, Jones, quien aclaró que ella no fue víctima de este tipo de situaciones.

Rebecca Jones indicó que muchos años después volvió a ver a Sasha Sokol en la telenovela 'La vida en el espejo' de 1999. La artista destacó que la ex Timbiriche se había recuperado de las adicciones y de los trastornos alimenticios, y a pensar de que era duramente criticada, nunca perdió el coraje.

"Por fin estabas saliendo del infierno y la sociedad te criticaba. Y sin embargo jamás perdiste el coraje por sobrevivir a una serie de abusos que mermaron tu vida", colocó en la descripción de la fotografía en la que aparece con Sokol y Gonzalo Vega, quienes protagonizaron el melodrama de 1999.

"Ahora por fin dejaste eso que te ahogaba y no te permitía respirar @sashasokolova de mi corazón. Gracias Sasha, por hablar por muchas mujeres que no pueden hacerlo, porque el abuso a las #mujeres y #niñas debe parar. Es escalofriante pensar en la complicidad que existe detrás de todo esto, por eso tu proceso para llegar a esto, no fue fácil, te tomó 33 años quitarte esa culpa y dolor. Eres una mujer muy valiente y te admiro profundamente", terminó su publicación Rebecca Jones.

