Hermana de Luis de Llano rompe el silencio sobre el productor: "Me hizo muchas cosas"

La polémica generada en torno a las recientes declaraciones de la exTimbiriche Sasha Sokol siguen haciendo eco entre diversas personalidades del espectáculo, la farándula y entre muchas personas que la han apoyado tras su denuncia de acoso por parte del productor Luis de Llano Macedo.

Uno delos personajes que en alguna ocasión realizó fuertes declaraciones sobre De Llano fue precisamente su media hermana, Cecilia Fuentes, hija del escritor Carlos Fuentes, cuyas palabras fueron retomadas recientemente en redes sociales, en medio del actual contexto mediático.

Fue en enero de 2020, solo un par de meses antes de que comenzara la pandemia de Covid-19, cuando Fuentes concedió una entrevista en el programa de YouTube "De historia en historia", en donde hablaba para promocionar su libro "Mujer de papel: Memorias inconclusas de Rita Macedo".

¿Cuáles fueron las declaraciones de Cecilia Fuentes?

En aquel encuentro con las periodistas Claudia de Icaza y Lupita Martínez, Cecilia Fuentes aseguró que su medio hermano, Luis de Llano, la odió siempre por ser más cercana a su madre, Rita Macedo, además que el productor le hizo muchas cosas de las cuales prometió nunca hablar de manera pública.

“(Luis) siempre me odió, porque mi mamá me dio todo el cariño que a él no le dio, entonces de chiquita, me veía, me agarraba de las patitas y me volaba de la ventana, me hizo muchas cosas que no voy a decir porque se lo prometí”, declaró durante el programa de YouTube "De historia en historia".

En aquella ocasión las conductoras fueron más insistentes en que compartiera un poco de lo que no deseaba hablar, sin embargo, Cecilia Fuentes se negó rotundamente ha decir una sola palabra sobre el tema, pero refirió que la única persona que sabía sobre ello era la hermana del productor, recientemente acusado por Sasha Sokol, Julissa de Llano.

“Prometí no decirlo porque dice que son calumnias (Luis de Llano), pero Julissa y yo sabemos que no, ella sabe de lo que estoy hablando”, confesó en el encuentro. Además, recordó que Luis de Llano y Julissa no tienen una buena relación desde hace muchos años, por lo que se encuentran my distanciados.

