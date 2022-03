Will Smith: Mañana conoceremos si pierde su estatuilla del Oscar tras cachetear a Chris Rock

Los Premios Oscar 2022 quedarán marcados por la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock. Pero esa historia todavía no termina, ya que a pesar de que el comediante no quiso presentar cargos, la Junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas todavía no define la sanción que recibirá el actor por su acto de violencia durante el evento.

De acuerdo con algunos medios, la Junta se reunirá en las próximas horas para dar el veredicto de su sanción el próximo miércoles. Se dice que la sanción podría terminar con su carrera o en su defecto simplemente terminaría por devolver su premio. Esto en caso de determinar sancionarlo.

Las acciones disciplinarias que podrían recibir irían desde entregar la estatuilla de “Mejor Actor”, pero en el peor de los casos sería la expulsión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En caso de recibir dicha sanción se convertiría en el cuarto actor que queda fuera de la Academia.

El comunicado

En una primera instancia, la Academia presentó un comunicado donde se confirmó que codena las acciones de Will en el show, por lo que se inició una revisión del incidente. Una vez terminadas estas acciones se presentarían las acciones que se deberían tomar por lo ocurrido.

“La Academia condena las acciones del Sr. Smith en el show de anoche. Hemos comenzado oficialmente una revisión formal del incidente y exploraremos más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de conducta y la ley de California”, se puede leer en el comunicado.

Ahora solo queda esperar a que se definan la sanción que se le dará al actor, ya que también se habla de la posibilidad de solo prohibirle el asistir a futuras ceremonias. Se tiene que mencionar que también existe una posibilidad de no emitir ninguna sanción después de hacer la investigación correspondiente tras lo ocurrido con Chris Rock.

