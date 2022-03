Memo Villegas 'El Teniente Harina' no quiso estar en televisión por dos importantes razones | VIDEO

Guillermo Villegas es un actor con una amplia trayectoria artística (desde el año 2007); sin embargo, su popularidad creció como la espuma después de que se viralizó el sketch del policía que, tras participar en un operativo contra el narcotráfico, termina drogado y realizando una serie de acciones graciosas.

A partir de esta producción de Backdoor para Comedy Central (un programa de origen brasileño) Villegas comenzó a llamar la atención por su peculiar estilo de hacer comedia y de actuar. Desde entonces le comenzaron a llamar de varias partes para participar en proyectos.

El ahora conocido como "Teniente Harina" explicó que además de haber trabajo y talento, el se caracteriza por tener experiencia. Esto mismo fue lo que lo alertó para rechazar un proyecto en una televisora mexicana, una de las más grandes de México y Latinoamérica.

Memo Villegas reaccionó de acuerdo a su experiencia

El histrión mencionó que, a pesar de que se le abrieron las puertas en este importante lugar, él prefirió rechazar la oferta por dos razones: continuaría con su papel de policía y no lo trataron bien cuando estuvo ahí.

"No he tenido buenas experiencias y ahora que me buscan, como que un poquito digo... nel, porque cuando yo fui, me trataron mal", declaró Memo Villegas en entrevista con Yordi Rosado en Exa.

Además, mencionó que no es una plataforma que le interese explorar, pues además de quererlo encasillar en el personaje podría aparecer en la barra de comedia que no disfrute. "Esa es otra comedia que a mi no me interesa y pensé que podría irse por ahí", mencionó.

Con el "Teniente Harina" descubrieron al actor verdadero

Durante su charla, reveló que productores y directores pudieron observar su trabajo y aunque no tuvo con ellos el mismo impacto que con el resto de las personas que lo pudieron ver, sí les interesó su manera de actuar para otro tipo de proyectos.

En este caso recordó que hizo el papel de un maestro rural en la película "Noche de fuego", cuya historia es completamente diferente, pues es un drama donde el narcotráfico está relacionado.

"Vieron al actor. Más allá del policía, dijeron 'aunque no me de risa veo las herramientas que tiene' y eso lo agradezco mucho porque por eso me han caído las películas que he terminado ahorita", explicó.

