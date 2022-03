Guillermo Villegas crece su personaje del "Teniente Harina" en nueva serie

En 2019, el video de un policía con la cara de cubierta de polvo blanco se viralizó en internet, pronto se supo que era un sketch y que el “Teniente Harina” era interpretado por el actor Guillermo Villegas, quien ahora regresa con el excéntrico personaje, en una serie donde profundiza en su vida y muestra cómo es que se convirtió en un oficial corrupto y adicto.

“Tenía temor de que no fuera bien llevada (la historia), que se extendiera el chiste, porque al final, iba a durar tres minutos después del boom que fue, pero ahora conociendo el contenido, estoy seguro de que al público le cayó bien el teniente”, dijo Villegas.

En los ocho episodios de la serie “Harina”, se narrará la biografía de los personajes, qué los llevó al momento del video y cómo viven después de la fama que el teniente adquirió al volverse viral. “Se van a divertir, no van a ver una comedia de pastelazo sin conflicto. Tiene todos los complementos, drama, acción, comedia y suspenso, suena ambicioso pero ahí está”, agregó.

Dar vida de nuevo al personaje no fue difícil, porque insistió en que el trabajo de dirección fue bueno y el guion estaba bien escrito, el verdadero reto fue no repetirse, no hacer siempre lo mismo, ni sonar igual en todas las escenas, por eso buscó darle varios tonos al papel, para mostrar al comandante flojo que no le gusta trabajar, el padre que se preocupa por su hija, el que se divierte y también el que se quiere reivindicar.

La actriz Verónica Bravo también vuelve como la “Oficial Ramírez” a esta historia que muestra una parodia del policía bueno y el policía malo, y toda la corrupción que hay a su alrededor y cómo el mismo sistema los lleva al lado más oscuro, pero que aseguró, no es exclusivo de México, de ahí que sea una historia global y que llegue a Amazon Prime Video este mes, además de su estreno en Comedy Center.

“Como actores siempre queremos ser el malo, el vicioso y asesino, porque es divertido, sin embargo tiene mucha ricura ser el otro, porque también es complejo y tiene intrínsecamente oscuridad, porque no sólo somos buenos nada más, hay heridas y cicatrices que te hacen optar por el lado luminoso a toda costa y así veo a ‘Ramírez”, aseguró.

En esta historia los dos policías deben encontrar a un asesino serial que está atacando a los influencers más populares.

A DETALLE

Villegas también ha trabajado en dramas como “Noche de fuego” de la directora Tatiana Huezo.

En la serie también participan Luis Fernando Peña, Gerardo Taracena y Ana González Bello, entre otros.

La serie se estrenará en Comedy Center el 9 de marzo y un día después en Amazon Prime Video.

Bravo espera que ninguna persona se sienta ofendida ni agredida por la manera en la que se lleva a cabo la comedia.

EN NÚMEROS

8 episodios tiene la serie.

2019 salió el sketch del “ Harina”.

58 millones de views tiene el video.

MAAZ