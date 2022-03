¿Maleducada? Exhiben a Ángela Aguilar por no agradecer a adulto mayor que le abre la puerta

Ángela Aguilar se distingue por ser una cantante muy talentosa y educada, sin embargo en TikTok circula un clip que podría comprobar que la hija de Pepe Aguilar en realidad no sabe mucho de buenos modales.

En el clip se ve que la joven se aproxima a una puerta de cristal en compañía de su padre, y su icónica mascota "Gordo", un tierno pug negro que se llevó las miradas en Los Premios Lo Nuestro 2022.

Una vez que está a punto de llegar a la puerta, un hombre mayor, que probablemente trabaja en el recinto donde se desarrolla el video, se anticipa para abrirle la puerta a Ángela Aguilar.

Y a pesar del acto de caballerosidad, la hija de Pepe Aguilar no le da las gracias al adulto mayor y ni siquiera se atreve a cruzar una mirada con él, ya que voltea frenéticamente hacia otra dirección mientras sigue avanzando con "Gordo".

Sin embargo, la actitud de Ángela Aguilar, que algunos usuarios de TikTok calificaron como "altanera" y "alzada", cambia una vez que hay más personas, pues es entonces cuando comienza a sonreír delicadamente, tal y como se le suele ver en sus entrevistas.

Entre los comentarios del controversial clip hay quienes se dicen decepcionados de la actitud de Ángela Aguilar, también hay quienes aseguran que la culpa es de sus padres, quienes seguramente no le enseñaron modales a la joven y dejan que se vuele con la fama que ya tiene.

Aunque también hubo quienes sostuvieron que los "malos modos" se heredan, ya que Pepe Aguilar también ha protagonizado algunos clips similares y en esta ocasión, el tampoco se detuvo a agradecer al adulto mayor.

Por su parte, también hubo algunos fans de Ángela Aguilar que garantizaron que posiblemente ella iba distraída por ir platicando y ni siquiera se percató de su forma de conducirse al adulto mayor, o bien, que había tenido un mal día.

¿Tú que crees? ¿Ángela Aguilar no es tan educada como aparenta ser? ¿O será que el video no muestra su verdadera personalidad?

Si no has visto el video en el que Ángela Aguilar no le agradece a un adulto mayor que le abre la puerta, da clic aquí para poder visualizarlo.

