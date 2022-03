Taylor Hawkins: la última FOTO del baterista de Foo Fighters

El baterista del grupo de rock Foo Fighters, Taylor Hawkins, murió a los 50 años, informaron el viernes en un comunicado sus compañeros de la banda, ganadora de varios premios Grammy. Miembro de una de las bandas de rock alternativo más influyentes y aplaudidas por la crítica en el mundo, Hawkins fue conocido por su carisma en el escenario y sus ritmos inspirados en el rock clásico de leyendas como Phil Collins y Roger Taylor de Queen.

Hawkins era parte desde 1997 de los Foo Fighters, cuando fue contratado por el cantante principal y antiguo baterista de Nirvana, Dave Grohl, aportando la percusión en algunos de los mayores éxitos del grupo, como "Learn to Fly" y "Best of You".

"La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins", indicó la banda en un comunicado en Twitter. "Su espíritu musical y su contagiosa risa vivirán con todos nosotros para siempre", agregó.

Foto: AFP.

El comunicado no especificó la causa de la muerte de Hawkins, pero la noticia se dio a conocer el mismo día en que la banda debía tocar en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia. Una fuente de la fiscalía de Colombia dijo a la AFP que el cuerpo de Hawkins fue hallado en un hotel del este de Bogotá. El festival indicó en un comunicado que no se llevará a cabo la actuación prevista de la banda. Antes de unirse a los Foo Fighters, Taylor tocó la batería para la cantante de indie canadiense Alanis Morissette.

La ultima foto

En una entrevista con la emisora 95.5 KLOS el año pasado, Grohl describió su primer encuentro con Hawkins y la manera en que lo convenció de unirse a la banda. "Dije: '¡Vaya, eres mi gemelo o mi espíritu animal, o mi mejor amigo!', en los primeros diez segundos de conocerlo". "Y por supuesto lo había visto tocar la batería y pensé que era un baterista increíble", agregó. "Cuando lo llamé y dije: 'Oye, estoy buscando a un baterista", él dijo 'Sabes que soy tu tipo'. Creo que tuvo que más que ver con nuestra relación personal que con algo musical".

La que podría llamarse la última foto de foto de Taylor se ha vuelto viral. Se trata del baterista a lado de una pequeña de 9 años fanática del grupo, quien tocó su batería afuera del hotel donde se hospedaron y él salió para tomarse una postal con él. La historia de lo que pasó apenas el 22 de marzo fue compartida por el papá de la menor, quien estaba muy emocionada de conocer a su ídolo.

Tras la muerte del baterista, el padre colombiano escribió en sus redes sociales: "Nos toca una difícil tarea como padres. Sabemos que nuestra pequeña va a enfrentar mucho dolor, pero nos aferramos al amor que le han demostrado en estos días. Por favor, no dejen de mandar mucho amor."

Los Foo Fighters celebraron el año pasado su 25º aniversario en una gira que había sido pospuesta por la pandemia, y produjeron más recientemente "Studio 666", una película de terror y rock and roll. Los homenajes del mundo de la música no tardaron en aflorar. El legendario Ozzy Osbourne lo aclamó como una "gran persona y un increíble músico", mientras el rockero punk Billy Idol describió la noticia como "trágica".

El guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, alabó su "imparable poder rockero". "En total incredulidad ante la noticia de Taylor Hawkins", dijeron los rockeros de Nickelback en un comunicado en Twitter. "Nuestras más profundas condolencias a su familia, sus compañeros de banda, sus amigos y a todos los que alguna vez fueron tocados por la música que creó con @foofighters, @Alanis y tantos otros".

Con información de AFP