On the mend: La canción que Dave Grohl le escribió a Taylor Hawkins cuando cayó en coma por sobredosis | VIDEO

La vida se desvanece en un instante y esta noche 25 de marzo el rock mundial se encuentra de luto con la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters.

De acuerdo con Revista Semana, en el hotel donde se hospedaba la banda fue un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal para hacer el respectivo levantamiento del cuerpo.

En la cuenta oficial de la banda, los integrantes de grupo publicaron un comunicado pidiendo respeto a la privacidad de la familia y asegurando estar devastados por la noticia.

La banda se encontraba en el país cafertero debido a su presentación en el Festival Stereo Picnic. Hasta el momento no se ha dado a conocer los motivos de la muerte. Medios colombianos han descrito el hecho como "en extrañas circunstancias encontraron el cuerpo del músico al interior de un hotel en Bogotá".

Reportes de testigos levantados por medios colombianos como El Espectador, señalan que la muerte del músico estaría asociada al consumo de sustancias estupefacientes.

Luego de que se diera a conocer la muerte del baterista, en redes sociales se hizo viral un clip donde se aprecia a Dave Grohl revelando una anécdota.

En las imágenes se escucha decir a Grohl que en el disco acústico de Foo Fighters hay una canción dedicada para el hoy fallecido Taylor. Nos referimos a "On The Mend".

No sé si Taylor lo sepa, pero en el disco acústico hay una canción que es para él llamada "On the Mend". La escribí cuando él estaba en coma por sobredosis. Es sobre Taylor, nunca le he dicho que es para él. Es una canción de amor que habla sobre un amigo moribundo. Pensé que se daría cuenta pero nunca hemos hablado del tema