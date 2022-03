Livia Brito presume piernas con vestido corto frente al espejo: FOTOS

Livia Brito, protagonista de 'La Desalmada' y 'La Piloto', posó con un vestido corto con el que volvió a demostrar que es una conocedora de moda y un referente de estilo, pues en las imágenes en las que se lució frente al espejo, se le puede ver combinando la prenda deportiva con unos tenis con plataforma, calzado que se ha convertido en el favorito de las famosas.

"Vive tu presente para crear tu propia historia y futuro", fue la frase con la que la actriz originaria de Cuba compartió las fotografías en las que recibió cientos de comentarios como "Hermosa", "Bella", "Que linda", "Princesa", "Guapa" o "Preciosa", los cuales provienen de diferentes partes de Latinoamérica, pues su trabajo en las telenovelas mexicanas ha cruzado fronteras gracias a su buen desempeño y belleza.

Livia Brito se luce frente al espejo

En la serie de fotos que compartió la próxima protagonista de 'Mujer de nadie', destacan las dos postales en las que aparece sentada frente al espejo, pues además de modelar el vestido deportivo que llama la atención por tener un cinturón, también presume sus trabajadas piernas las cuales ha logrado debido a sus intensas rutinas de ejercicio.

Livia Brito posa frente al espejo Foto: Instagram @liviabritopes

Livia Brito, de 35 años, compartió las imágenes en su cuenta oficial de Instagram, por lo que en menos de 24 horas ha recibido más de 78 mil "me gusta", demostrando que no es sólo una de las famosas más seguidas, sino que también es un referente de moda, pues en esta plataforma constantemente comparte sus mejores looks, con los que ha elevado la temperatura y robado miradas al presumir su silueta.

La estrella de Televisa ahora lleva a sus seguidores las tendencias de primavera, pues este vestido corto es ideal para esta temporada de calor, pues aunque tenga mangas largas, se puede ver que al ser una prenda deportiva, está hecho con una tela fresca.

Livia Brito deslumbra en redes Foto: Instagram @liviabritopes

La actriz nació en La Habana, Cuba, pero se preparó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. En 2010 debutó en la telenovela 'Triunfo del amor', protagonizada por Maite Perroni, William Levy y Victoria Ruffo, con este primer trabajo conquistó al público y después se consolidó con sus estelares en melodramas como 'Muchacha italiana viene a casarse' y 'Médicos, línea de vida'.

Brito modela vestido Foto: Instagram @liviabritopes

