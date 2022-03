Ellas son las FAMOSAS hermanas de la época del Cine de Oro Mexicano que lograron un gran éxito; esta es su historia

Diversos usuarios se mantienen más pendientes acerca de la vida de ciertas figuras del mundo del espectáculo, sobre todo aquellas que formaron parte de la llamada época del cine de oro mexicano, y hasta la fecha han sido recordadas por sus participaciones dentro del gremio del cine en México.

Por otro lado, es importante recordar que hubo una oleada conocida como las divas del cine de oro en México, quien es logrando destacar no solamente por su belleza, sino por su manera de actuar o desenvolverse al momento de mostrarse ante las cámaras.

Y aunque a veces las personas solamente asumen que una de las divas del cine en México fue María Félix, existieron otras mujeres que lograron conquistar al público estadounidense y mexicano con su carisma, talento, pero también y icónicas actuaciones.

Actriz de la época del Cine de Oro

Se trata de la actriz mexicana Ariadna Welter, quien nació en la Ciudad de México el 29 de junio de 1930 y que murió el 13 de diciembre de 1998; la famosa destacó en la conocida época del Cine de Oro en México.

Ariadna Gloria Rosa Welter, mejor conocida como Ariadna Welter, fue hija del ingeniero neerlandés Gerardus Jacob Welter, y su madre, Blanca Rosa Vorhauer Villalobos, nacida en México.

De hecho, la hermana de Ariadna es la actriz Linda Christian, cuyos hijos también decidieron elegir el camino del arte, teniendo entonces un gran éxito y familia artística.

Las exitosas hermanas actrices

Se trata de Blanca Rosa Henrietta Stella Welter, quien nació en Tampico, Tamaulipas, el 13 de noviembre de 1923; la famosa logró destacar en el mundo del cine, sobre todo en Hollywood, específicamente en las décadas de 1940 y 1950.

La hermana de Ariadna Welter estuvo casada con el famoso actor Tyrone Power; fue madre de la cantante italiana Romina Power y la actriz Taryn Power.

Dentro de las producciones cinematográficas donde más logró destacar fueron: The Rock of Souls (1942), Up in Arms (1944), Holiday in Mexico (1946), Green Dolphin Street (1947), Tarzan and the Mermaids (1948), y The Happy Time (1952).

