Eduin Caz de Grupo firme sube una foto besando en la boca a su pequeña hija y es criticado en redes | FOTO

Grupo Firme inicia hoy 24 de marzo la primera fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México, pero se presentarán el 25 y 26 de marzo, además del 7 de mayo, por lo que los integrantes ya están listos para darlo todo arriba del escenario.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme ha dado a conocer que habrá un antes y un después de esta mágica fecha, pues es uno de los logros más importantes en sucarrera y por eso quiso tener a toda su familia cerca de él.

Su esposa Daisy Anahy, sus hijos; Gerardo y Geraldine y hasta su mamá acudieron al llamado y se encuentran en la Ciudad de México para presenciar el espectáculo de Grupo Firme titulado “Enfiestados y amanecidos” 2022.

¿Qué causó las críticas?

El artista e intérprete de temas como “Pídeme”, “El amor no fue pa’ mí”, “El tóxico”, “El Roto” y “Cada quien” acudió a hacer prueba de sonido en el Foro Sol y ahí su equipo de producción capturó un emotivo momento en el su pequeña hija Geraldine se acerca cuando está cantando.

Pero esto no fue lo que criticaron los seguidores de Eduin Caz y Grupo Firme, lo que a algunos no les recio correcto fue que Eduin besó a su hija en la boca y lo compartió en rede sociales, cabe señalar que ya se había visto antes que el artista tenía estas acciones con sus pequeños.

Los usuarios de la red social catalogaron como una acción que no se debe llevar a cabo, pero el famoso no se pronunciado por las críticas que recibió. “Que feo acostumbrar besar los bebés en la boca”, “Hermosa tu niña pero no estoy de acuerdo q se besen a sus hijos en la boca tanta bacterias q traemos en la boca” y “Que bonita tu niña”, fueron algunos de los comentaros que recibió y dividió opiniones.

Eduin Caz fue criticado por esta foto. Captura Instagram

Seguir leyendo

Grupo Firme: Ésta es la CANCIÓN más FAMOSA de la banda liderada por Eduin Caz | VIDEO

Grupo Firme se coloca como los más taquilleros de todo el mundo; así reaccionó Eduin Caz | VIDEO