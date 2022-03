"Decidí vivir" con lágrimas Juan Pablo Medina da crudo relato sobre el infarto silencioso por el que lo amputaron| VIDEO

Fue el pasado 15 de julio de 2021 que uno de los actores más queridos de la televisión mexicana se enfrentó a uno de los momentos más críticos de su vida luego de que le amputaron la pierna, y se trata del actor de 43 años Juan Pablo Medina.

A más de 8 meses de aquel fatídico momento para el actor de “Soy tu fan”, ahora Medina ha roto el silencio respecto a lo que pasó aquel día, esto luego de que apareció posando en una sesión de fotos en donde por primera vez se dejó ver con una prótesis en la pierna derecha.

Fue mediante una entrevista exclusiva para la revista GQ que el actor que también participó en la exitosa serie “La casa de las flores” narró cómo fue que llegó al hospital.

En la reciente entrevista, Juan Pablo Medina revela que luego de comer, un día normal mientras estaba en grabaciones de la serie ‘Horario Estelar’, comenzó a sentir un terrible dolor que no paró, por lo que decidió ir al hospital.

En suma, el famoso actor reveló que los médicos le dijeron que tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias, por lo que para salvar su vida tenían que someterlo a una cirugía de intestino y de piernas.

La cirugía parecía tener éxito, sin embargo, la realidad distaba mucho de esto, y luego de estar varios días en el hospital, a Juan Pablo Medina se le informó que para salvar su vida tendrían que amputarle una pierna.

Fue aquí cuando uno de los momentos más críticos llegó para el actor de 44 años, pues tomó la decisión de vivir, sin importar el procedimiento al que se tendría que someter para lograrlo.

“Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir (...) Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación (...) Yo aposté por vivir, reuní a mi familia y les dije que aceptaba. Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás”.