Ariadne Díaz volvería a las telenovelas en Televisa después de cuatro años de ausencia

Ariadne Díaz realizó una visita a Televisa, por lo que las especulaciones no tardaron a llegar en los pasillos de la televisora y en particular al programa Hoy.

Fue a través del matutino donde se obtuvo la primera impresión de la artista, la cual ha estado despegada de los dramas televisivos durante al menos cuatro años.

De acuerdo con la estrella, no puede platicar el motivo por el cual llegó a los estudios e incluso aseguró que la hicieron llegar a ellos sin decirle el motivo verdadero.

“No puedo nada, nada… de hecho fue plan con maña, estos me trajeron para acá con engaños, yo me iba a ir por allá porque me tienen sentenciada”, dijo.