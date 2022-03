¿Maribel Guardia usa peluca? Así luce calva, sin su larga melena | VIDEO

Maribel Guardia es un símbolo de belleza, de talento, de carisma y siempre ha sido un modelo a seguir en lo que se trata de apariencia y cuidado de la salud. Pero en sus redes sociales le dio una gran sorpresa a todos sus seguidores. Asegurando que se trata de un proyecto de televisión, la artista centroamericana apareció sin cabello en un video.

A sus 62 años de edad, la conductora costarricense grabó un video en el que parece que no tiene cabello y tiene la cabeza rasurada. Ahí, Maribel Guardia mandó un mensaje a todos sus seguidores y dijo que era un gran reto y un proyecto televisivo la había obligado a hacerlo: "Bueno, tenía que presentarles este cambio de look. Me atreví a hacerlo por un proyecto de televsión, era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabelllo largo y de mi fleco", dijo.

En el posteo en su cuenta de Instagram, se llenó de likes, comentarios y muchas preguntas por parte de sus seguidores. Muchos de ellos decían que eso no era posible y que seguramente todo era una broma.

Maribel Guardia causó un susto a sus seguidores

La protagonista de proyectos como "Te doy la vida", "Corona de lágrimas" y "Una familia con suerte" está acostumbrada a deleitar a sus seguidores con las fotografías y videos que sube a sus redes sociales. Pero en esta ocasión fue diferente, porque hizo creer a sus fanáticos que se había rapado la cabeza.

El video que publicó en sus redes sociales tiene una edición que hace parecer que Maribel Guardia está calva y que se había quitado el cabello por un proyecto de televisión. Pero sólo fue una broma de la talentosa conductora.

Aunque no es la primera ocasión que llama la atención en sus redes sociales. Muchos de sus posteos se llenan de likes y comentarios halagadores, porque presume su belleza y espectacular figura. Estos son algunos ejemplos.

