Maribel Guardia conquista este nuevo título de belleza a sus 62 años: FOTO

Durante este fin de semana, Maribel Guardia se reafirmó como una de las mujeres más bellas de todo el espectáculo en México pues pese a sus 62 años logró adjudicarse un nuevo título en un certamen de belleza por lo que también recordó los primeros años de su carrera pues fue así como inició su trayectoria en los medios hace ya más de cuatro décadas.

Maribel del Rocío Fernández García, como realmente se llama la actriz y cantante, tenía 19 años cuando destacó en el mundo del modelaje y fue en el año de 1978 cuando se coronó como Miss Costa Rica y en ese mismo año representó a su país en Miss Universo, donde desafortunadamente quedó fuera del top 10, pero llamó la atención de diversos productores de Televisa y fue así como comenzó su exitosa carrera como actriz.

Luego de varias décadas estando alejada de los certámenes de belleza, este fin de semana Maribel Guardia estuvo presente en un concurso de este tipo, no obstante, lo hizo como conductora del evento celebrado en Sonora, pero al finalizar el mismo, Maribel Guardia fue nombrada “Belleza internacional 2022” por lo que además de una banda que acreditaba su título también recibió una corona que la hizo recordar sus años como modelo profesional.

Una vez que Maribel Guardia fue coronada, posó para una foto junto a las otras ganadoras de la noche, quienes en su mayoría eran niñas y adolescentes, por lo que la costarricense fácilmente destacó entre tanta juventud.

“Una noche llena de coronas, niñas lindas, sonrisas y rodeada de energía de la gente bella de Nogales, Sonora”, escribió la actriz quien portó un elegante y sofisticado vestido creado por la diseñadora Deyra Navarrete, quien fue la encargada de organizar dicho evento.

La publicación de Maribel Guardia acumuló cerca de 7 mil likes en pocos minutos y como ya es costumbre, los halagos por su belleza y espectacular figura no se hicieron esperar: “Divina”, “Qué belleza de mujer”, “Qué cuerpazo, Maribel”, “Pareces muñequita” y “Te ves fantástica” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la protagonista del “Tenorio Cómico”.

Maribel Guardia vuelve a la televisión

Luego de casi dos años sin tener algún proyecto en la televisión, Maribel Guardia regresará en abril a la pantalla chica y lo hará como parte del elenco de “Albertano contra los mostros” donde compartirá créditos con Ariel Miramontes y Olivia Collins, quienes, hasta ahora son los únicos confirmados el elenco.

Cabe mencionar que aún no hay fecha oficial para al estreno de esta serie cómica, no obstante, se informó que sería en el mes de abril cuando finalmente verá la luz este proyecto, en el cual, todavía no se sabe cuál será el rol de la actriz de 62 años, quien se ha mostrado muy feliz por este nuevo proyecto en su carrera que le permitirá seguir manteniéndose vigente en la industria del espectáculo.

