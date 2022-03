Carlos López, director mexicano de “Raya y el último dragón”, llega a los Oscars junto a su madre Carla Estrada

Tras su nominación al Oscar por su trabajo en la película de Disney, “Raya y el último dragón”, el director mexicano Carlos López Estrada está feliz de pisar la alfombra roja en la próxima ceremonia de los premios de la Academia de Hollywood junto a su mamá, la productora Carla Estrada, quien desde niño lo apoyó a seguir sus sueños.

López Estrada lleva 10 años trabajando en la dirección de videos y comerciales en México, de hecho el año pasado ganó un Grammy Latino por un video de Jesse & Joy. Desde hace tres años entró a Disney y casi de inmediato lo invitaron a unirse al proyecto de “Raya y el último dragón”, la cual ya tenía dos años desarrollándose, pero se integró bien al equipo y junto a Don Hall dirigieron la historia.

Este filme compite en la categoría a Mejor Película Animada junto a “Encanto”, “Flee”, “Los Mitchells vs. Las Máquinas” y “Luca”, producciones que elogió, ya que considera que la animación vive uno de los mejores momentos, no sólo en Estados Unidos, también en México, sobre todo la que se hace de manera independiente en su país, con los que tiene contacto y espera hacer algo pronto aquí, tanto en este formato y normal.

“Hay películas mexicanas hermosas que he visto este año. Así que me encantaría poder trabajar en México, tengo un proyecto por ahí que ojalá pueda filmar pronto, porque he crecido profesionalmente en Estados Unidos, pero mis raíces siguen estando allá. Entonces espero que se haga, me emociona mucho”, afirmó.