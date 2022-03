BTS: Así es como mantienen en secreto a sus novias y logran ocultarlo

BTS es uno de los pocos grupos que se mantiene alejado de los escándalos de citas en Corea del Sur. Adiferencia de los idols de su misma edad o más jovenes quienes ya se han casado, han tenido pareja o incluso hijos, los integrantes de la banda parecen no tener tiempo para el amor, o lo saben ocultar muy bien.

Cada primero de enero, las fans del K-Pop están atentas a las noticias de los medios coreanos, pues una mala tradición se ha creado en Año Nuevo. Y es que, la empresa Dispatch tiene la costumbre de revelar a una pareja de actores o idols coreanos, exponiendo su relación ante los ojos de los fans.

Sin embargo, BTS nunca ha estado involucrado en rumores amorosos de este tipo, aunque sí han sido vinculados sentimentalmente a otras chicas como Suran, una joven tatuadora o una miembro de su staff. Aunque son especulaciones de las fans y que BigHit ha desmentido de manera inmediata.

¿BTS esconde a sus novias?

Aunque antes de ser famosos sí tuvieron ex novias, los chicos de BTS se han mantenido solteros durante toda su carrera de 8 años. Suga dijo que no podía tener pareja, pues su vida gira en torno a la música, además no tienen el tiempo suficiente para tener una relación.

Sin embargo, podría darse el caso de que esconden su vida personal y sus relaciones hayan estado ocultas hasta ahora, pues algunos creen que una noticia así podría tener un impacto negativo en su carrera y poner patas arriba el mundo del entretenimiento coreano, ya que tiene una gran relevancia cultural, económica y artísica en su país.

Además, existe el rumor de que BigHit tiene un trato con Dispatch, BTS ha aparecido en sus sesiones fotográficas, por lo que tienen un acuerdo de no revelar nada sobre los idols de llegar a tener pruebas como fotos y videos. Algunas fans también creen que como medida de seguridad sus parejas pueden hacerse pasar como miembros de su staff, o contratar restaurantes completos y pasar desapercibidos.

Estos rumores señalan que BTS podría haber estado ocultando a sus novias todo este tiempo, pues a pesar de contar con el apoyo del ARMY, en el K-Pop suele ser toda una conmoción cuando un idol anuncia su relación.



