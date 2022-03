¿Se arrepiente? Kalimba revela la verdad de su triunfo en “¿Quién es la máscara?”

Kalimba es uno de los cantantes favoritos y con su participación en “¿Quién es la máscara?” logró ganarse aún más el corazón del público, sin embargo, no todo fue celebración pues él mismo reveló la verdad tras su éxito con el personaje de Apache.

Desde el primer programa Apache se colocó como uno de los personajes favoritos de “¿Quién es la máscara?” tanto por su simpatía como por su talento sobre el escenario, por lo que el triunfo era algo que tenía asegurado Kalimba que era la celebridad que se escondía tras la máscara.

El intérprete de “Se te olvidó” se colocó como el favorito por encima de Gitana, que era la actriz Gala Montes, y Hueva, personaje que ocupó durante la tercera temporada el actor Emilio Osorio. Aunque en algunas ocasiones estuvo en riesgo de salir, fue el cariño del público el que lo ayudó a continuar.

Kalimba no quería participar en ¿"Quién es la máscara?". Foto: Instagram @quieneslamascara

¿Arrepentido?

Aunque Kalimba es parte de la lista de ganadores de "¿Quién es la máscara?", en la que también se encuentran Vadhir Derbez como Camaleón y María León como Disco Ball en la primera y segunda temporada respectivamente, el cantante reveló la verdad tras el proyecto.

En entrevista para el programa “Montse & Joe”, el cantante confesó que no deseaba participar en el famoso reality show -que tampoco había visto antes- y mucho menos bajo un personaje pues se trataba de una firme decisión que cambió cuando un agente habló con él.

"Lo digo como tal, como jurado todavía lo podría pensar o como coach, pero como participante definitivamente no (…) Luego se acerca él a platicarme, y me dice, por favor dame la oportunidad de platicarte de qué se trata y descubro que no es un programa donde compites en talento”, dijo.

Pese a ello, señaló que su personaje de Apache logró cautivarlo y ganarse un lugar en su corazón como parte de su carrera, que está marcada también por ser integrante de la agrupación “Onda Vaselina” que más tardaría se convertiría en OV7.

"Lo de 'Apache fue una maravilla', gané la máscara pero fue muy bonito, yo creo que ganó el personaje que tiene una gran parte de mi corazón", añadió.

