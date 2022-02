¿Habrá boda? M'Balia, de OV7, habla de sus planes con Alex Tinajero para este año

M'Balia Marichal y Alex Tinajero siguen disfrutando de su noviazgo, pero no descartan dar el siguiente paso en su vida de pareja. Por ello, la cantante aclaró que no descarta en unir su vida en matrimonio con el hombre transexual este año.

Aunque los rumores indican que dicha relación no sería del todo aceptada por Lidia Ávila, también integrante del grupo OV7, la hermana de Kalimba ha dejado claro que está feliz y seguirá con su romance contra viento y marea.

“Pues es muy probable cuando uno lo está, a ver, ya les daré la sorpresa, aparte este año voy a tener más de una y a lo mejor más grandes que esa y más de lo que te imaginas… Sí, por supuesto que queremos, lo tenemos planeado”, dijo al ser cuestionada por la prensa sobre sus planes de boda con Alex.

A su vez, la cantante reconoció que le gustaría ser madre de nuevo y reveló que Alex ya habría dado el visto nuevo para tener un hijo. “Ustedes quieren todo… ¡ya tengo cuatro!... no, sí me gustaría un quinto la verdad… no hay quinto malo, exactamente es lo que dijo Alex la última vez, no hay quinto malo”, externó.

En cuanto a las diferencias que existen entre los integrantes de la exitosa agrupación pop, la artista aseguró que más allá de todos sus problemas siempre serán familia.

“Es imposible que una historia de una familia, porque al final somos familia, pasando por todos los colores que hay dentro de una familia, se disuelva de ninguna manera”, comentó.

Con información de agencia México.

