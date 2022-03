Laura Flores la rompe bailando en TikTok y luce más joven que nunca: VIDEO

Laura Flores es una de las famosas que se ha unido a la famosa plataforma TikTok y cada día gana más seguidores con sus videos. Este miércoles la actriz y cantante sorprendió a sus fans en la red social china bailando con mucho estilo y luciendo más joven que nunca.

La plataforma de videos se ha convertido en una de las redes más populares por lo que no es raro que cada día más artistas abran sus cuentas. Desde hace un tiempo se ha coronado a Erika Buenfil como la reina, y recientemente Victoria Ruffo le hace competencia, sin embrago Flores no se ha quedado atrás y ya recibe miles de "me gusta".

La guapa rubia, que en el 2021 fue parte de los artistas que integraron MasterChef Celebrity México, a la fecha tiene más de 440 mil seguidores en TikTok, y ha acumulado 2.6 millones de "me gusta" por sus divertidas publicaciones, muchas de estas en las que se deja ver moviendo el cuerpo con los ritmos más populares.

Laura Flores se luce más joven que nunca en coqueto baile

Este miércoles la actriz, que en 2021 también fue parte de la telenovela "Fuego ardiente", compartió en sus cuentas oficiales de Instagram y TikTok un video en el que se le ve luciendo unos ajustados pantalones en color caqui, que combinó con una blusa blanca y bailando con mucha gracia.

La actriz se lució con sus miles de fans. IG @laurafloresmx

"I love this song!" (Amo esta canción), fue la frase con la que Laura Flores, de 58 años, acompañó el video en Instagram, red donde la siguen 620 mil fans, mientras que en la popular plataforma china sólo escribió los hashtags #dance #foryou #celebrate #life #love #live #parati #paratitiktok y #fyi.

Al ritmo de la canción "Man! I Feel Like A Woman", de la cantante y actriz canadiense Shania Twain, la guapa rubia demostró que la edad no es impedimento para romperla en la popular red social que es tan utilizada por los jóvenes, y que ahora se ha vuelto tan utilizada por las actrices que llevan varios años de carrera en televisión.

MIRA EL VIDEO: