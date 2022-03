Famoso villano de telenovelas pierde su exclusividad y es despedido tras 40 años de trabajo

Alejandro Tommasi es uno de los actores más queridos de la pantalla chica y su talento lo ha llevado a ser recordado como villano de telenovela, sin embargo, esto no evitaría que la empresa para la que trabajó por 40 años no le renovara su contrato de exclusividad dejando a la deriva su futuro.

El actor de 64 participó en grandes telenovelas como "Alborada" y "María la del barrio", pero también destacó en cine y teatro llevándolo a forjar una larga trayectoria dedicando su vida al trabajo en la televisión a la que no dudó en señalar.

Hace unas semanas el actor señaló que tan sólo tres meses antes de conseguir la pensión vitalicia, que se le otorgaría a partir de los 60 años, le quitaron su exclusividad y, con ello, los proyectos que tenía en puerta.

“Vino una baja y empezaron a quitar las exclusividades. A mí me faltaban tres meses para tener la exclusividad vitalicia. Yo llevo 40 años trabajando y de repente a los 37 años, faltando tres meses para mi cumpleaños número 60, que es cuando te dan la pensión vitalicia, me quitaron la exclusividad", detalló.

Alejandro Tommasi en Colombia

Alejandro Tommasi indicó durante una entrevista en YouTube compartida por Marco Antonio Silva, que se encontraba en un momento difícil emocionalmente cuando le quitaron la exclusividad, sin embargo, se dijo agradecido pues le han brindado trabajo.

“Se me abrieron las puertas en otras televisoras (…) Estoy descubriendo que hay un mundo afuera”, añadió el actor quien habló sobre el proyecto en el que se encuentra y lo que lo llevó a Colombia del que entonces no reveló más detalles.

Recientemente se dio a conocer que es parte del elenco de “Hasta que la plata nos separe” en la que comparte créditos con la actriz Laura Flores, producción que es parte de Telemundo y con lo que Tommasi llega a otras televisoras.

“Ahora me llegó un proyecto fuera de México y donde estoy ganando muchísimo mejor, me voy a recuperar (…) Otras empresas me han valorado más, ahora les pido que a la hora de contratarme me paguen como me pagan en otras empresas”, añadió.

Alejandro Tommasi en nuevo proyecto junto a Laura Flores. Foto: Instagram @alejandrotommasiof

