Juan Gabriel: El día que Alejandro Tommasi lo hizo llorar y cantaron juntos | VIDEO

Hace unos días, Alejandro Tommasi anunció su retiro de las redes sociales por el poco apoyo que recibió su canción "Cuando todo se acabe", escrita y compuesta por Juan Gabriel. Ahora, el actor habló sobre dicha situación y recordó el día que hizo llorar al icónico 'Divo de Juárez'.

Durante una entrevista para el programa 'De Primera Mano', el famoso de 64 años comenzó diciendo que él se considera músico antes que actor, pues estudió en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes.

"Es algo que he hecho toda la vida, soy músico antes que actor . Mi mamá era concertista. Es una faceta que la seguí llevando como algo muy propio, interno y personal. Sin embargo, lo he llevado a la práctica en muchas comedias musicales en las que he trabajado. Toco el piano, la guitarra, forma parte de mi acervo cultural personal ".

Alejandro Tommasi expresó que el cover de Juan Gabriel formará parte de un disco que grabó hace 17 años con canciones de compositores como José Alfredo Jiménez, Joan Sebastian y Marco Antonio Solís, pero nunca tuvo la oportunidad de publicarlo.

"Ahora que tuve un poquito más de tiempo, no quiero irme sin que ese disco se conozca , que no se quede en el baúl, porque es un trabajo que yo hice con muchísimo cariño . Tengo a grandes compositores, entre ellos José Alfredo Jiménez , Luis Cordero 'Pocholo' , Bruno Danzza , Martín Urieta , Joan Sebastián y Marco Antonio Solís ".

Posteriormente, habló sobre la canción "Cuando todo se acabe" de Juan Gabriel. El actor contó que el compositor Lázaro Muñiz, conocido como 'El cuchillito', le mostró un casete en el que El Divo de Juárez le canta el tema a Lucha Villa.

"Ahí escuchamos esa canción, se le habló a Juan Gabriel, quien dijo: 'Con muchísimo gusto, pero necesita timbales'. Era un son, la hicimos un huapango. Después le hice un homenaje en Ciudad Juárez, donde el Tec de Monterrey me invitó para que yo leyera su vida y la Orquesta Sinfónica Juvenil iba a tocar sus canciones. Él no iba a ir y finalmente asistió. Llegó Juan Gabriel, se sentó en la tercera fila y lloró", expresó.

Alejandro Tommasi contó que cuando conoció a Juan Gabriel fue cuando el Divo estrenó la canción "María José" en el Salón Los Candiles hace muchos años. Mencionó que sólo se conocieron, pero no tenían una amistad, sino que "la canción fue la que nos unió y el haber leído su vida".

"Él se subió al escenario, cantamos la canción juntos con la Sinfónica Juvenil, nos invitó a cenar al maestro Lázaro Muñiz y a mí. Le regalé el disco y me dijo: 'Fírmemelo, porque si no van a decir que me lo robé'. Lo vio y me dijo: 'Está muy bonito'".