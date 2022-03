¡Con mi hermano no, ciela! Issabela Camil arremete contra Niurka por comentarios contra Jaime Camil

Luego de que Niurka Marcos criticara la caracterización de Jaime Camil como Vicente Fernández para una de las bioserie que se trabajan sobre el cantante recientemente fallecido, la actriz Issabela Camil no pudo evitar pronunciarse al respecto.

Cabe señalar que ni la serie protagonizada por Camil ni la de Pablo Montero se han estrenado, por lo que las críticas de Niurka han sido en torno a la caracterización de los actores que en proyectos diferentes interpretarán a Vicente Fernández.

En este sentido y como no ha visto ninguna de las dos versiones, la esposa de Sergio Mayer se negó a emitir un juicio justo, recalcando que los dos actores han hecho grandes papeles en su carrera y su talento se verá reflejado.

“No he visto ni la serie de mi hermano ni la serie de Montero, pero los dos son grandes estrellas, entonces seguramente habrá cosas maravillosas de las dos, pero no puedo opinar, no las he visto”, declaró durante su encuentro con diversos medios de comunicación en la Ciudad de México.