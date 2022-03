Bangtan: BLAKPINK se une a BTS, pero BLINK no está contento por esta razón

BLACKPINK sorprendieron al anunciar que tendrán una colaboración con la empresa de BTS, lo que acerca más al grupo femenino con los artistas coreanos nominados a los premios Grammy. Sin embargo, esta situación no ha sido del agrado de los fans, por lo que han comenzado a reaccionar en las redes sociales.

El grupo femenino de k-pop y HYBE dieron a conocer este 2 de marzo que próximamente lanzarán un libro titulado “BLACKPINK IN YOUR KOREAN”, el cual tendrá la finalidad de que el BLINK y el público en general aprenda coreano. El paquete tiene dos libros, una cartera y muchos artículos más que van con la estética de las intérpretes de 'How You Like That'.

Este no es un producto nuevo para que el fandom se acerque al idioma de Corea del Sur, pues anteriormente la compañía ya había lanzado algo similar usando la imagen de Bangtan Sonyeondan como fue “¡Talk! Con BTS”, “¡Aprende! COREANO con BTS” y “¡Aprende! COREANO con TinyTan”.

Fotos: Twitter @Kpop_herald

A pesar de que esto es muy atractivo para muchos miembros del BLINK, en redes sociales varios integrantes del fandom han manifestado su descontento y molestia por este nuevo artículo de HYBE x YG Entertainment, quienes hace algunos meses hicieron ésta colaboración para impulsar a sus artistas.

¿Por qué están en desacuerdo los fans de BLAKPINK?

Desde hace algunos meses, el BLIK ha comenzado a pedir a la agencia de Rosé, Jennie, Lisa y Jisoo, que retomen las actividades grupales, debido a que ya se van a cumplir dos años desde que las artistas dejaron de lanzar temas musicales, pues su último trabajo fue 'The Album'.

Aunque el año pasado Rosé y Lisa debutaron como solistas, mientras que Jisoo comenzó su carrera como actriz al protagonizar el drama coreano 'Snowdrop', los fans exigen a YG Entertainment que reúna a BLACKPINK para que saquen temas nuevos, de hecho han amenazado con hacer un sabotaje.

A pesar de que esta colaboración emociona mucho a los seguidores del grupo de k-pop, al igual que lo hizo el integrarse a la plataforma de Weverse, la cual fue creada HYBE para difundir a sus idols, incluyendo BTS, TXT y ENHYPEN; el fandom sigue preocupado porque YG no ha hablado de un "comeback" de BLACKPINK.

