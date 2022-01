BLACKPINK: Exigen a YG Entertainment "comeback"; BLINK organiza sabotaje

¡El BLINK está furioso!, pues se cumplen 15 meses sin música de BLACPINK, por eso ha tomado las redes sociales como Twitter para exigirle a YG Entertainment, agencia del grupo de k-pop, que retome las actividades grupales; hasta han amenazado con hacer sabotaje a la compañía.

Desde hace unos días los fans de girl group han comenzado a hacer tendencia WHERE IS BLACKPINK, así como el hashtag #BLINKSDEMANDCOMEBACKNOW, en donde piden a la empresa de entretenimiento surcoreana que de actualizaciones sobre los planes para las intérpretes de 'How You Like That' y ' Kill This Love' en este 2022, pues desde hace más de un año no han lanzado nuevo material.

¿Cuál fue la última canción de BLACKPINK?

Las últimas actividades como grupo que tuvieron Jisoo, Rosé, Lisa y Jennie fue el 2 de octubre del 2020, cuando lanzaron “Lovesick girls”, parte de 'THE ALBUM', su más reciente material discográfico que incluye una colaboración con Selena Gómez, 'Ice Cream'.

Aunque la mayoría de las bandas de k-pop tienen entre uno o dos comebacks durante el año, BLACKPINK se ha caracterizado por tener periodos largos sin ninguna actualización como grupo, a pesar de ser uno de los más importantes de la industria y formar parte de diferentes campañas, como la que tiene con la ONU contra el cambio climático.

Aunque el año pasado Rosé y Lisa hicieron su debut como solistas, mientras que Jisoo comenzó su carrera como actriz al protagonizar el drama coreano 'Snowdrop', que ha estado a punto de ser cancelado, el fandom teme que YG Entertainment abandoné a la agrupación.

El boicot de fans de BLACKPINK a YG

De acuerdo a diversas cuentas dedicadas a BLACKPINK, se ha organizado un boicot para YG Entertainment, considerada una de las tres empresas más importantes de k-pop, pues además del grupo de chicas también tienen a BIGBANG, iKON, WINNER, TREASURE, entre otras.

Los BLINKs han pedido a los demás seguidores de la banda que no adquieran mercancía de las chicas, pero advirtieron que esto no afectará las actividades de las miembros, ni el streaming en las plataformas.

