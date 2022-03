Aislinn Derbez cumplió años e inicio este nuevo ciclo con diminuto bañador verde | FOTO

Aislinn Derbez es una de las celebridades más queridas por el público mexicano, no sólo como actriz, sino también como influencer y podcaster; tan sólo en Instagram tiene más de 12 millones de seguidores, porque es una mujer muy carismática y muy guapa, además de que tiene muchas cosas que contar. En esta ocasión cautivó a sus seguidores al subir una fota en un coqueto bañador verde.

Tras su separación con Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez ha pasado por un proceso de cambio, de crecimiento y de maduración, incluso lanzó su podcast ‘La Magia del Caos’ para compartir sus vivencias y así ayudar a las personas que atraviesen momentos difíciles, además de que para ella también ha sido terapéutico, ya que ha sacado muchas cosas que la lastimaban.

Ahora, tanto Mauricio y Derbez tienen nuevas parejas y son muy felices, pero siguen siendo los padres de Kai y buscan llevarse lo mejor posible por el bienestar de su hija, es por eso que conviven como familia.

Aislinn siempre está en constante cambio

Ayer, 18 de marzo, Aislinn cumplió 36 años y ahora ha comentado cómo está cambiando para bien, pues en su descripción escribió lo siguiente: “(foto1) yo después de hacer ejercicio y bañarme vs (foto2) yo muriendo de sueño por llevar 2 semanas despertando a las 5am para meditar y escribir (nunca creí lograrlo). He cambiado mucho mis hábitos últimamente y eso me hace muy feliz. Cuesta demasiado sí, pero las recompensas son enormes”.

Aislinn Derbez ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años, pasó por un divorcio muy difícil, pero afortunadamente en los últimos meses su vida privada y profesional ha mejorado. Ahora luce más radiante, guapa y está llena de proyectos. Luego de trabajar mucho en ella, ha logrado dejar de lado lo que otros digan de ella y es que antes eso le preocupaba mucho.

msb