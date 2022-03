Residente lanza canción, le tira a Childish Gambino y canta a los periodistas asesinados con This is Not America | VIDEO

Este jueves, el rapero puertorriqueño Residente, sorprendió a sus miles de seguidores alrededor del mundo, esto luego de lanzar su sencillo "This is Not America"; ya ha logrado más de 3 millones de visitas tan sólo en su canal de YouTube.

Recordemos que hace unos días, el famoso fue dando un seguimiento y lanzando diversas pistas de su nuevo sencillo que ha generado un fuerte éxito a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram, en donde incluso compartió un clip de lo que sería el video oficial de esta nueva canción con letra de corte político y social.

Por otro lado, es importante señalar que

Así suena "This is not America":

En breve más información...