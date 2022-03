Maxine Woodside acusa 'intereses ocultos' de Pati Chapoy tras llamar 'basura' a Mauricio Martínez

Tras el escándalo sobre el presunto abuso de Luis de Llano a Sasha Sokol cuando la exintegrante de Timbiriche era menor de edad, Mauricio Martínez decidió sumarse a las denuncias y señaló al productor y mánager Toño Berumen de haberlo acosado sexualmente.

Según lo narrado en el hilo de Twitter de Mauricio Martínez, tras salir de Operación Triunfo, buscó a Toño Berumen en 2002 interesado en que lo representara en su carrera musical, pues es sabido que Berumen ha sido un gran impulsor de estrellas del género pop en México.

Sin embargo, Mauricio tuvo una terrible experiencia con el manager, pues descubrió que en el baño de su oficina había cámaras, además de que Antonio Berumen le ofreció 'darle un masaje, pues se veía muy estresado' y posteriormente le ofreció darse un baño en la regadera del lugar. El actor y cantante salió muy molesto del lugar tras el acoso del empresario.

Mauricio Martínez recibió el apoyo de la comunidad artística y sus amigos más cercanos, aunque hubo ciertas personalidades que salieron en defensa de Antonio Berumen, tal es el caso de Pati Chapoy, que en su programa Ventaneando arremetió contra Mauricio Martínez calificándolo de 'basura' e 'impresentable'. Además, la periodista de espectáculos pidió al público no creer en sus palabras, pues Toño Berumen es un 'ser intachable'.

SIGUE LEYENDO: 'Un impresentable': Pati Chapoy llama 'basura' a Mauricio Martínez tras denuncia contra Toño Berumen

En este contexto, Maxine Woodside opinó del caso en su programa 'Todo Para la Mujer' y dijo estar en contra de que Pati Chapoy se refiriera de forma tan despectiva a Mauricio Martínez y añadió que tal vez estos insultos se debían a intereses ocultos, pues en una ocasión, Mauricio hizo declaraciones en contra del jefe de Chapoy.

"Yo también puedo decir lo que quiera. A mi no me pareció lo que dijo Pati Chapoy, que Mauricio Martínez es una 'basura'. Puedes estar de acuerdo o no, pero no tienes por qué ofender. Es un muchacho que ha trabajado mucho y ha tenido mucho éxito.

Mauricio criticó al jefe de Pati, yo creo que por eso le echó tierra"