Está es la razón por la que José Eduardo Derbez no se fue a vivir a Estados Unidos

Sin duda alguna, Eugenio Derbez y su familia son grandes personalidades muy importantes tanto en nuestro país como en Estados Unidos y es que desde hace varios años el actor, productor y comediante se mudó al país vecino debido a varios motivos entre ellos el cumplir su sueño de ser reconocido en la industria y también por la inseguridad que se vive en México.

Sin embargo, aunque Eugenio Derbez, su esposa Alessandra y sus hijos Vadhir, Aislinn y Aitana también viven en Los Ángeles, José Eduardo prefiere vivir en México.

Fue en entrevista para el programa “Pinky Promise” que estuvieron como invitados José Eduardo y Vadhir Derbez ahí los hermanos revelaron las razones que tiene cada uno de vivir en México y Estados Unidos.

¿Por qué José Eduardo se quedó en México?

José Eduardo reveló que él prefirió quedarse en nuestro país por que no es “muy fan” de Estados Unidos, ante esto su hermano Vadhir aseguró que el hijo de Victoria Ruffo “odia con todo su ser” la cultura del país vecino.

Y es que José Eduardo Derbez asegura que en Estados Unidos todos son muy cuadrados y no le gusta nada de aquel país, ante esto Vadhir lo interrumpió asegurando que a su hermano le gusta romper las reglas.

“Todo es muy de huevita, son muy cuadrados, no, nada de allá me gusta” dijo José Eduardo

Por otra parte, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que no tiene nada que buscar en otros países pues a él México le da todo y aparte de todo no podría vivir en otro lado que no fuera nuestro país.

“Te soy sincero, México a mi me da todo no tengo porque irme a buscar a otro lado nada, creo que México es un país que yo amo muchísimo, no podría no vivir en México, es un país que me da todo y la gente que tenemos aquí es maravillosa” reveló José Eduardo

¿Qué piensa Vadhir?

Tras las declaraciones de José Eduardo Derbez, a modo de broma Vadhir aseguró que su hermano le estaba “tirando la pedrada” pues el también actor y cantante vive en Estados Unidos.

Debido a lo anterior, Vadhir siguió bromeando que él al igual que su medio hermano ama mucho a México y es por es que viene tan seguido incluso al subirse al avión cuando va rumbo a L.A quiere que la aeronave de vuelta y regrese a territorio mexicano.

SIGUE LEYENDO:

Vadhir Derbez revela cuál ha sido el momento más difícil de su carrera y su mayor miedo