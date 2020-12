Vadhir Derbez revela cuál ha sido el momento más difícil de su carrera y su mayor miedo

Vadhir Derbez es uno de los artistas mexicanos más grandes del momento y es que a su corta edad, ha sumado innumerables éxitos en el mundo del espectáculo, desde grandes series y películas, hasta su más reciente sencillo, “Buena Suerte”, el cual acumula más de millón y medio de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, el segundo hijo de Eugenio Derbez también ha pasado por altos y bajos para llegar a donde está actualmente y ha vivido momentos difíciles a lo largo de su carrera, con miedos e inseguridades como todas las personas.

En entrevista para Conexión Heraldo, Vadhir Derbez compartió que el momento más difícil de su carrera fue cuando acabó el programa de televisión “Mira quién baila” y regresó a México con la idea de hacer series y cine; sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba pues estuvo casi un año y medio haciendo castings sin quedar en alguno.

“En ese momento, no sabía qué hacer, estaba desesperado, pero entiendo muy bien que esta carrera es de paciencia. Al final me tocó que me quedé en el protagónico de la película ‘El tamaño sí importa’ y en ‘Gossip Girl’, la versión que hicimos para Latinoamérica”... fue como una bolita de nieve que fue creciendo y creciendo, y que me llevó a más proyectos”.

El intérprete de Buena Suerte compartió que su mayor miedo es precisamente no lograr lo que se propone. Vadhir expresa que es una persona a la que le gusta soñar en grande y sin límites, pero su temor más grande es quedarse corto y que al paso de los años sea cada vez más difícil.

De Viaje con los Derbez 2

A propósito de la segunda temporada de ‘De Viaje con los Derbez’, le preguntamos a Vadhir si prefiere viajar un año completo con su familia o solo; el joven de 29 años -entre bromas- expresó que viajaría definitivamente por su cuenta ya que se considera una persona solitaria.

- Estás en una isla desierta y te quedas varado con solo uno de tus hermanos, ¿con quién te quedas: Aislinn, Aitana o José Eduardo?

Vadhir Derbez: Aitana, porque es más fácil que le pida cosas y que no me mande a la fregada.

