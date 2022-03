Ángela Aguilar: Así fue la primera vez que cantó en un escenario cuando tenía 4 años

Ángela Aguilar tiene tan solo 18 años de vida y ya se encuentra más que consolidada como una de las máximas figuras de la música regional mexicana y contrario a lo que se pudiera pensar, la joven cantante ya cuenta con una amplia trayectoria pues hace apenas una semanas recordó cómo fue su debut en la música, por lo que conmovió a muchos de sus seguidores con su anécdota pues además de que tenía cuatro años cuando cantó por primera vez ante el público lo hizo junto al patriarca de su familia, su abuelo, Antonio Aguilar.

Hasta hace apenas unas semanas la carrera de Ángela Aguilar se había desarrollado bajo el cobijo de su padre, Pepe Aguilar y de su hermano, Leonardo Aguilar, con quienes ha compartido el escenario durante ya varios años, sin embargo, recientemente comenzó su primera gira en solitario y por dicha situación se trajo a la palestra el tema de su debut, el cual, “La Princesa del Regional Mexicano” recordó con mucho cariño.

Fue durante una entrevista con Pati Chapoy donde Ángela Aguilar recordó que pisó por primera vez un escenario cuando tenía tres años debido a que su mamá la llevaba a los conciertos de su papá y de su abuelo, quien un año más tarde realizó una gira de despedida y fue durante uno de estos conciertos cuando tuvo la oportunidad de cantar ante el público.

“Estaba muy chiquita, iba a los conciertos de mi papá, a los tres años pise un escenario por primera vez en la gira de despedida de mi abuelo que fue por todo México y Estados Unidos, pero me acuerdo específicamente que uno de los shows más importantes fue en Los Ángeles, en el Gibson(…) recuerdo que tenía 3 o 4 años y todo era un juego para mí, de verdad era muy divertido”, señaló la intérprete de “Dime cómo quieres”.

En otro momento de la entrevista con la titular de “Ventaneando”, la hija menor de Pepe Aguilar también recordó que tenía seis años cuando grabó su primera canción, la cual fue una canción en inglés pues al inicio de su carrera no había definido muy bien por qué género se decantaría.

“Canté de todo y nunca lo he dicho pero la primera canción que grabé fue una canción en inglés y fue una canción de Whitney Houston, entonces grabé la de “I will always love you”, tenía seis años”, recordó la joven cantante, quien, por ahora, tiene programado continuar su carrera tanto en solitario como acompañada de su papá y hermano con la gira de “Jaripeo sin fronteras”.

Cabe mencionar que, otro de los aspectos que ha llamado la atención sobre el su futuro es si tiene contemplado incursionar en el mundo de la actuación tal como lo hicieron otros miembros de su familia como sus abuelos y hasta su padre, sin embargo, por ahora, todo parece indicar que Ángela Aguilar no tiene planes de hacerlo pues no ha manifestado su intención de incursionar en la pantalla chica o en el cine.

SIGUE LEYENDO:

Ángela Aguilar: Esto es lo que cuesta una de las comidas favoritas de la cantante

Ángela Aguilar: 5 FOTOS que demuestran que pudo ser una actriz del Cine de Oro