Ella es Laura Isabel León, la bella influencer que enamora en Instagram | FOTOS

Laura Isabel León vivió momentos complicados cuando tuvo que abandonar su natal Colombia y mudarse a Estados Unidos, donde pudo vivir el “sueño americano” gracias a las redes sociales.

Por conflictos, tuvo que emigrar al país del norte de América, en la ciudad de Miami, a pesar de que en ese momento no contaba con papeles ni hablaba inglés. “Hasta el momento fue la mayor decisión haber venido, haberme enfrentado a todo sola, haber trabajado en un spa, haber sido humillada", recordó.

Cuando llegó a los Estados Unidos estaba interesada en convertirse en abogada, pero sabía que su desconocimiento del idioma sería un impedimento. Por ello, se decantó por la flebotomía, responsable de la recolección y procesamiento de muestras de sangre.

(Foto: Instagram/ @lauraisabelaleon)

"Me llamaba mucho estudiar leyes, quería ser abogada. Pero cuando vine a Estados Unidos, obviamente el idioma y todo eso no me dejó estudiar porque, ¿cómo vas a pasar y estudiar leyes si no hablas inglés?”, indicó.

Después de enfrentar las dificultades, la también empresaria pudo conseguir la residencia, obtuvo su permiso de trabajo, así como pudo traer a su familia. Además, se consolidó como influencer.

Ella comenzó a crear contenido desde los 14 años por la soledad. "Quería comunicarme con las personas, quería voz y voto porque por mucho tiempo guardé silencio sobre las cosas que pensaba”, expresó.

(Foto: Instagram/ @lauraisabelaleon)

Sin embargo, en un inicio fue difícil hacer frente a las críticas. "La envidia nunca falta, las personas que normalmente no hacen nada son las que tienen mayor tiempo disponible para hacer la vida imposible a los demás”, anotó.

“Pase un proceso muy difícil de baja autoestima, de mucha ansiedad, porque te produce mucha ansiedad el qué dirán otras personas, hasta que aprendes que lo único que importa es qué vas a pensar tú de ti mismo", señaló.

Ahora, agradece el apoyo a sus seguidores y los motiva a desarrollar su propio proyecto en las plataformas digitales. “Si quieren incursionar en las redes sociales que lo hagan, que no les dé miedo”, puntualizó.

