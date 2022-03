El Último Rey: Con esta pregunta Vicente Fernández averiguó que su hijo seguía vivo durante su secuestro

Uno de los pasajes más obscuros de la vida de Vicente Fernández es sin duda alguna el secuestro que vivió su hijo mayor en 1998, año en el que su hermano, Alejandro Fernández enfrentaba su proceso de divorcio con América Guinart, quien según la bioserie no autorizada de 'El Charro de Huentitán', decidió dejar a 'El Potrillo' debido a sus continuas infidelidades.

No obstante, la trama en la que se ha centrado 'El último rey: El hijo del pueblo' en sus primeros dos capítulos es justamente en el secuestro de Vicente Fernández Jr., a quien sus captores le cortaron dos dedos de la mano izquierda.

En la serie no autorizada, se muestra que Chente en un principio no quería dar dinero a los secuestradores de su hijo porque consideraba que no se podía negociar con su vida como se hace con los animales, sin embargo, después de ver los alcances de la banda de malhechores, Vicente Fernández fue cambiando su postura.

Pero con el fin de asegurarse de que su hijo continuaba con vida, 'El Charro de Huentitán' les pidió a los captores una prueba de que su hijo seguía respirando, por lo que les hizo una pregunta cuya respuesta solo podría descifrar Vicente Fernández Jr.

El cuestionamiento parte de una vivencia que los Vicentes vivieron cuando Jr. era un niño pequeño que le contaba a su papá como sus compañeros lo molestaban diciéndole que se parecía a un caracol por lo "lento y baboso", ante lo cual Vicente Fernández le aseguró que los caracoles son seres muy interesantes.

A esto agregó que los resbalosos animales cuentan con un mecanismo de defensa envidiable, mismo que les permite escapar de sus depredadores y defenderse del propio medio ambiente.

Por esto, la pregunta con la que Vicente Fernández averiguó que su hijo seguía vivo durante su secuestro, fue ¿con qué se protegía cuando era niño?

Y aunque el cuestionamiento le pareció raro a la banda de 'Los Mochadedos', la respuesta fluyo de manera certera por los labios de Vicente Fernández Jr. quien para ese momento ya había perdido sus dos dedos como consecuencia del suplicio que le hicieron pasar sus secuestradores.

"Caparazón, una concha de caracol", respondió cansado y con lágrimas el hijo mayor de Vicente Fernández, luego de que los secuestradores le acercaran el teléfono.

Esto, según se mostró en la serie no autorizada, destrozó a Vicente Fernández, quien en ese momento tuvo claro lo que tenía que hacer para rescatar a su hijo de más torturas.

