América Guinart explota contra Olga Wornat en Instagram; esta es la publicación que borró | FOTO

Ayer se estrenó el primer episodio de la serie biográfica no autorizada de Vicente Fernández, quien falleció el 12 de diciembre del año pasado.

La historia se basa en el libro 'El último rey: la biografía no autorizada de Vicente Fernández', escrito por la periodista argentina Olga Wornat, quien recientemente reveló en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que una de sus fuentes es alguien muy cercano a la dinastía Fernández.

Fue así que sin dar más detalles sobre la identidad de quien supuestamente emitió declaraciones para su libro, que la periodista refirió de manera abstracta a las exesposas de Alejandro Fernández.

Cuestión que no fue tomada nada bien por América Guinart, madre de los hijos de 'El Potrillo', ya que por medio de sus historias de Instagram señaló que la única exesposa de Alejandro Fernández es ella y nunca ha hablado sobre la familia Fernández con Olga Wornat.

"Yo hasta el día de hoy soy la única exesposa que Alejandro (Fernández) tiene. Esto es una difamación para mí. Yo no conozco a esta mujer. En mi vida la he visto", expuso América Guinart en un mensaje que posteriormente borró de la mencionada red social.

Pero ya que lo que se sube a Internet puede ser capturado por cualquier usuario, algunos internautas lograron recuperar el post original, el el cual, la exesposa de Alejandro Fernández asegura que la dinastía Fernández es la familia de sus hijos y por ende nunca haría nada para difamarlos.

"Que me diga de frente si alguna vez me entrevistó (...) ¡Qué fácil es ponerte a hablar o escribir de la vida de los demás! A mí no me involucren ni me difamen en situaciones en las que nada he tenido que ver”, concluyó el contundente mensaje de quien fuera la esposa de uno de los hijos de Vicente Fernández.