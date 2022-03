¿Vicente Fernández no quería a Pablo Montero en su bioserie? Esto reveló el actor de "El Último Rey" | VIDEO

La noche de este lunes se estrenó la polémica bioserie de Vicente Fernández "El último rey: el hijo del pueblo", de Juan Osorio y que está basado en la obra del mismo nombre de la periodista Olga Wornat.

Sin embargo, la postura de los Fernández sigue siendo de rechazo, pues el libro es una biografía no autorizada. Esto generó que las cosas escalaran a puntos legales que con el paso de los días se sabrá cómo deriva. No obstante, la audiencia mexicana quedó dividida en opiniones tras la proyección del primer capítulo.

Por otro lado, también hubo tema con los actores que interpretarían al "Charro de Huentitán", pues el cantante de música vernácula dio instrucciones precisas de a quien quería como histrión para que lo representara, sin importar los años de convivencia. En este caso el elegido fue Jaime Camil y las razones las reveló Doña Cuquita a través de un comunicado este domingo.

La viuda de Vicente Fernández indicó que la inclinación de su marido por Camil se debió a que es talentoso, disciplinado y libre de escándalos. Sin embargo, aunque aseguró que se le tiene un afecto especial a Montero, también hubo detalles que lo descartaron en automático:

"Pablo es un buen muchacho, pero él sabe que su imagen no es la que Vicente hubiera aprobado y sabe que desde noviembre estaba él participando en los oscurito en la ilegal serie de Televisa, mientras Vicente luchaba por su vida, diciéndose supuesto amigo de nuestra familia", mencionó.

¿Qué piensa Pablo Montero de la postura de los Fernández?

Interceptado por la prensa rosa, el actor reiteró que le tiene un cariño muy grande a la familia "en especial a Vicente y a Cuquita porque yo conviví mucho con ellos desde muy niño". De igual manera, mencionó que les tiene respeto y la manera de demostrarlo es cuidar su trabajo para "dejar en alto" al fallecido cantante.

"De mi no queda y también lo consulto con Juan (Osorio), porque él supervisa todo. Entonces, van a ver un trabajo con una calidad muy grande... Lo estoy cuidando, yo en lo personal. Estoy hablando con Vicente, siempre estoy hablando y le he mandado las escenas y las canciones y él me dice: 'se me enchina la piel, siento un nudo en la garganta'", declaró Pablo Montero.

"Espero disfruten esta serie que hicimos con muchísimo respeto y mucho corazón, sé que cuento con la bendición de Don @_vicentefdez", escribió en su cuenta de Instagram.

